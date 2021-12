Biagio Di Maro contro Bernarda a Uomini e Donne: “Mi hai sfruttato”. Commento puntata del 14 dicembre

Uomini e Donne

Biagio Di Maro sorprende i telespettatori di Uomini e Donne dal primo momento in cui ha cominciato a fare parte del parterre del dating show. Il Cavaliere ha effettuato numerose conoscenze nel programma televisivo, senza, però, portarle avanti per più di qualche uscita. Tra le più emblematiche quella con Sara Zilli e Isabella Ricci, che si sono trascinate a lungo per le polemiche che ne sono scaturite.

Ma il Cavaliere partenopeo è una fonte inesauribile di novità e, anche nella puntata del 14 dicembre, ha saputo stupire. Biagio Di Maro ha accusato Bernarda di averlo usato.

Biagio Di Maro e Bernarda: il Cavaliere non si smentisce mai

Biagio Di Maro si è preso la scena anche nella puntata del 14 dicembre di Uomini e Donne.

Il Cavaliere ha trovato una nuova vittima per le sue uscite poco credibili, ma ha anche stuzzicato la malcapitata Bernarda.

Dopo l’incontro passionale con la Dama siciliana e il rifiuto del Cavaliere di concederle l’esclusiva, Biagio Di Maro ha avuto il coraggio di affermare che sia stata la Dama a prenderlo in giro: “Mi hai sfruttato“. Una faccia di bronzo assurda, quasi al limite del surreale.

Anche gli opinionisti non hanno più la forza di attaccarlo come prima, perché il suo atteggiamento è ormai seriale, le Dame dovrebbero averlo capito ormai e non uscire più con lui.

Tina Cipollari ha sintetizzato la sua opinione e quella collettiva a riguardo: “Che pagliacciata“.

Biagio Di Maro chiarisce con Bernarda, Roberta Ilaria Giusti non ne fa una giusta

Premettendo che non mi piace né Roberta Ilaria Giusti, né Luca Salatino, il suo corteggiatore che si esprime solo in romanesco, ma oggi la tronista ha toppato del tutto.

Dopo settimane passate a far credere a tutti che la sua preferenza fosse, appunto, per il corteggiatore romano e a trattare male Samuele Carniani, oggi, nel giorno meno opportuno, la tronista ha cambiato atteggiamento.

Samuele Carniani è semplicemente perfetto e tutte lo vorremmo scegliere al posto della tronista, ma, dopo la lettera importante di Luca Salatino non si capisce perché Roberta Ilaria Giusti abbia deciso di trattarlo a pesci in faccia.

Che tempismo!