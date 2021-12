Gemma Galgani ha un nuovo amore a Uomini e Donne: vita, carriera e curiosità sul Cavaliere Leonardo Bozzetti

Uomini e Donne

Leonardo Bozzetti è arrivato nello studio del dating show di Canale 5 per corteggiare Gemma Galgani. Il Cavaliere ha un matrimonio alle spalle e una figlia e vive nel milanese.

Gemma Galgani è certamente la più famosa protagonista del parterre di Uomini e Donne. La Dama torinese appassiona da anni i telespettatori con le sue vicende amorose, che spesso si sono concluse male. Anche nell’edizione 2021/2022 del dating show, Gemma Galgani si è messa in gioco per provare a conoscere l’uomo della sua vita.

Nelle prime puntate dell’attuale stagione del programma televisivo, Gemma Galgani ha frequentato Pierluigi, ma la conoscenza non è andata a buon fine. In seguito, la Dama torinese ha frequentato Costabile, con cui sembrava fosse nato qualcosa di più. Anche questa storia è finita in malo modo e Gemma Galgani è rimasta molto delusa.

Adesso, per la Dama torinese è arrivato un nuovo Cavaliere, si tratta di Leonardo Bozzetti.

Curiosità su Leonardo Bozzetti, corteggiatore di Gemma Galgani

Gemma Galgani sta conoscendo meglio Leonardo Bozzetti, arrivato nel dating show proprio per conoscere la Dama torinese. I primi momenti di conoscenza tra i due sono avvenuti mentre la Dama torinese era in isolamento per aver contratto il Covid-19. Ma, anche vedendosi di presenza i due hanno confermato il reciproco interesse.

Leonardo Bozzetti è originario della zona di Sesto San Giovanni e vive a Milano. Il Cavaliere ha circa 68 anni e lavora per una società di birra. Leonardo Bozzetti è papà e, in passato, è stato sposato.

Il Cavaliere ha la passione per lo sport.

Le dichiarazioni di Gemma Galgani su Leonardo Bozzetti

Leonardo Bozzetti e Gemma Galgani si sono conosciuti via telefono, nel periodo in cui la Dama torinese era isolata per aver contratto il Covid-19. Dopo la fine della quarantena, Gemma Galgani ha conosciuto di presenza il Cavaliere.

La Dama torinese ha speso delle belle parole nei confronti di Leonardo Bozzetti: “Veramente un’illuminazione il suo arrivo… Ha illuminato la mia giornata, mi sono sentita decisamente meglio“.

Sembra che tra Gemma Galgani e Leonardo Bozzetti sia sbocciato un feeling importante.