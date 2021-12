La prima donna di origine asiatica eletta sindaco di Boston: un cambiamento storico per la città

Good News

Michelle Wu è la prima donna e persona di origini straniere ad essere eletta sindaco di Boston. L’elezione speciale per sostituire l’ex sindaco Marty Walsh, che ha dovuto lasciare la carica per una posizione al gabinetto presidenziale, ha fatto sì che Wu avesse molto meno tempo per effettuare la transizione rispetto ai precedenti sindaci. Michelle Wu ha prestato giuramento nelle camere del consiglio di Boston.

Le elezioni a Boston finiscono con la vittoria del sindaco Michelle Wu

Come riporta NBC, Michelle Wu ha vinto le elezioni con il 60% dei voti.

Wu ha prestato giuramento affiancata dai suoi due figli e da suo marito, giurando di “adempiere e svolgere con fedeltà e imparzialità tutti i doveri che mi spettano come sindaco della città di Boston“. Inoltre, ha ribadito la sua promessa elettorale: la sua amministrazione affronterà grandi cambiamenti mantenendo allo stesso tempo il funzionamento della città. “Affronteremo le sfide più grandi facendo bene le piccole cose“, ha affermato.

Michelle Wu è il nuovo sindaco di Boston: la sua carriera in politica

Il giudice Myong Joun ha certificato il giuramento di Michelle Wu, dando inizio al mandato della prima donna e persona asiatica eletta alla carica.

I suoi genitori, infatti, sono immigrati negli Stati Uniti da Taiwan, e lei è cresciuta a Chicago, trasferendosi poi a Boston per frequentare la Harvard University e la Harvard Law School. Questa non è la prima vittoria elettorale di Wu perché era già stata il primo consigliere comunale asiatico della città. Come riporta NBC, l’ex insegnante di Wu alla Harvard Law School ha dichiarato: “Michelle ha già realizzato cose che le persone dicevano non fossero possibili“.

I biglietti da visita di Wu presentano il suo titolo elencato in diverse lingue, insieme con un riferimento al suo piano per rendere Boston una città più inclusiva.

Michelle Wu sindaco di Boston: le sue proposte per la città

Per aiutare a contrastare l’impennata dei costi delle case, che ha costretto alcuni ex residenti a lasciare la città, Wu ha promesso di perseguire la stabilizzazione degli affitti o il controllo degli affitti. Un’altra delle principali proposte della campagna di Wu è quella di creare un sistema di trasporto pubblico “senza tariffa”. Michelle Wu ha affermato che la proposta rafforzerà l’economia della città, affronterà il cambiamento climatico e aiuterà coloro che prendono l’autobus o la metropolitana per andare a scuola o al lavoro ogni giorno.