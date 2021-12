Million Day Estrazione 14 dicembre 2021 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Million Day

Million Day continua la nuova settimana a suon di nuovi concorsi. Martedì 14 dicembre 2021 la nuova possibilità di vincere 1 milione di euro arriva come sempre alle ore 19 in punto.

Il gioco del Million Day ritorna a fare compagnia agli appassionati giocatori durante la giornata di martedì 14 dicembre 2021. Il nuovo appuntamento con la lotteria prende vita alle ore 19:00 in punto con il sorteggio della cinquina vincente di giornata in grado di regalare a chi dovesse riuscire ad indovinarla in toto fino ad un premio massimo di 1 milione di euro. Scopri i numeri estratti di oggi e controlla la cinquina vincente di giornata per sapere se hai vinto uno dei premi messi in palio.

Tutte le estrazioni che si tengono dal lunedì alla domenica:

Million Day: i dati delle ultime estrazioni

Il mese di dicembre ha finalmente iniziato a dare i suoi frutti con la lotteria del Million Day che finalmente è riuscito a premiare un fortunato giocatore con il suo premio massimo da 1 milione di euro. Il nuovo milionario premiato dal gioco ricorderà per sempre la data di sabato 11 dicembre quando a Priolo Gargallo, in Sicilia, grazie ad una giocata singola da 1€ si è aggiudicato la cifra messa in palio dal primo premio.

Spulciando tra le statistiche delle vincite di questo mese quindi, si tratta del primo ed unico vincitore al momento dopo che lo scorso mese di novembre si era fermata a ben 3 nuovi milionari. Nel mese di novembre infatti la sorte ha remiato i fortunati giocatori nei concorsi del 14 e 15 novembre e poi anche del 21. La vittoria di lunedì 15 novembre si è verificata all’indomani di quella tenutasi a Vico, nel Lazio, quando il giocatore in questione, del quale ovviamente non si hanno notizie sulla sua identità, è riuscito a vincere 1.000.000€ grazie ad una giocata plurima dal valore di soli 2€.

La terza vittoria del mese è stata invece messa a segno domenica 21 novembre, quando il Million DAY ha premiato nuovamente un giocatore con la vincita massima. Il comune fortunato questa volta è stato quello di Volla, nel sud Italia in provincia di Napoli, grazie a come spesso accade ad una giocata da 1€.

Il dato delle vittorie messe a segno in generale nel gioco a partire dal 2018 è così aggiornato a ben 196 nuovi milionari, con invece il dato di questo 2021 che si porta fino ad adesso a 49 vincitori.

Prendi parte al Million Day in maniera responsabile

