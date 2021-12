Porta l’abito da sposa in lavanderia e viene smarrito: lancia l’appello su Facebook per ritrovarlo

Cronaca Italia

Vanessa dopo il matrimonio manda in pulitura il suo abito da sposa. Dopo qualche mese, però, scopre che è stato smarrito e decide di lanciare un appello sui social per ritrovarlo.

Vanessa, giovane 32enne di Fontanafredda (Friuli), si sposa. Qualche giorno dopo le sue nozze porta in lavanderia il suo abito da sposa, ma poi arriva un’inaspettata e infelice sorpresa. Il negozio ha smarrito l’abito e la ragazza decide di lanciare un appello disperato sui social “Aiutatemi a ritrovarlo”.

Dopo il matrimonio perde l’abito da sposa: l’insolita vicenda

Sono passati già sei mesi da quando Vanessa ha scoperto di aver perso l’abito da sposa. Come spiega TgCom24, si trattava del suo vestito dei sogni, testimonianza di una giornata perfetta e la giovane non si vuole arrendere a questa scomparsa.

La giovane donna, una 32enne del comune friulano di Fontanafredda, non ha più notizie del vestito da quando lo ha portato in lavanderia. Due mesi dopo il marito è andato a ritirare il suo completo e chiede dell’abito da sposa, ma gli dicono che era stato affidato a un’altra lavanderia specializzata. Passano i mesi e la prima lavanderia ammette che l’abito è stato smarrito. Dopo questo triste evento Vanessa ha deciso di lanciare un appello sui social affinché qualcuno la aiuti a ritrovare il suo abito.

L’appello sui social per ritrovare il suo abito da sposa

“Scrivo questo appello nella speranza che la solidarietà di chi lo condividerà mi aiuti… sinceramente non mi sarei mai immaginata di condividere sui social le foto di me, vestita col mio tanto desiderato abito da sposa, per chiedere aiuto ad ognuno di voi per ritrovarlo… proprio così, la lavanderia a cui ho affidato il lavaggio dell’abito dei miei sogni, l’ha smarrito e a distanza di 6 mesi non ha ancora saputo ritrovarlo ed io sto male…“, scrive su Facebook Vanessa.

Vanessa cerca il suo abito da sposa smarrito: il supporto delle altre spose

Nel post, che ha ottenuto migliaia di condivisioni, Vanessa parla direttamente alle altre spose.

“Chiedo a tutte le spose che hanno ritirato o che ritireranno il loro abito in lavanderia dopo il 12/06/2021 di controllare i loro abiti nell’armadio o al momento del ritiro perché l’ipotesi è che il mio, erroneamente, sia stato confezionato col vostro prima di essere riconsegnato… vi prego, aiutatemi, perché io non riesco a guardare le foto o il video del mio matrimonio senza piangere e senza provare la sensazione di mancanza perché quello è l‘abito che ho sognato fin da bambina…”.