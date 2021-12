Uomini e Donne anticipazioni 14 dicembre: Biagio Di Maro e Bernarda, tra i due è davvero tutto finito?

Uomini e Donne

Biagio Di Maro è parte del parterre di Uomini e Donne dal 2020, ma in un meno di 24 mesi si è ritagliato un ruolo da protagonista. Il Cavaliere è sempre al centro delle polemiche per le sue frequentazioni e il suo modo di fare con le Dame.

Sempre molto passionale e diretto, Biagio Di Maro non ha mai nascosto la sua volontà di conoscere le Dame che frequenta in ogni aspetto, salvo poi, spesso, capire che da parte sua non è scattato nulla. Le relazione con Isabella Ricci e quella con Sara Zilli sono quelle che hanno fatto più scalpore, ma, in ogni puntata Biagio Di Maro, riesce a trovare il modo di stupire il pubblico.

In quest’ultimo periodo il Cavaliere ha conosciuto Bernarda, ma anche con lei dopo la passione è arrivata subito la lite. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 14 dicembre, Biagio Di Maro e la Dama potrebbero raccontare ulteriori sviluppi della loro conoscenza.

Uomini e Donne anticipazioni 14 dicembre: Biagio Di Maro e Bernarda la lite non è finita?

Biagio Di Maro e Bernarda si sono conosciuti da poco nel dating show di Canale 5.

I due sono usciti insieme ed è scattata la passione, fondamentale per il Cavaliere. Ma, poi, qualcosa si è rotto. La Dama ha richiesto un’esclusiva al Cavaliere, che invece, non si sente pronto a evitare la conoscenza con altre Dame.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata del 14 dicembre, Biagio Di Maro e Bernarda potrebbero ritornare al centro dello studio nel dating show.

Il Cavaliere potrebbe aver cominciato già una nuova conoscenza, deludendo le aspettative di Bernarda. Nascerà nuovamente una lite tra i due?

Uomini e Donne anticipazioni 14 dicembre: una coppia litiga e una lascia il programma

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata del 14 dicembre, Biagio Di Maro e Bernarda potrebbero tornare protagonisti al centro dello studio.

Ma anche Isabella Ricci racconterà gli sviluppi della sua conoscenza con Fabio Mantovani.

Come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover, la Dama deciderà di lasciare lo studio con il Cavaliere. Tra i due, infatti, è nato un reale sentimento che li ha portati a questa dolce decisione.