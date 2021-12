Cronaca Nera

Notte di terrore in un’abitazione di Collegno, nel Torinese, dove una donna si sarebbe finta morta scampando alla morte durante un tentato omicidio messo in atto dal figlio 27enne. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe cercato di ucciderla soffocandola mentre era a letto. Riuscita a salvarsi, la madre avrebbe trovato riparo dai vicini per poi allertare le forze dell’ordine.

Il figlio tenta di ucciderla, donna si finge morta e riesce a salvarsi a Collegno

Il dramma si sarebbe consumato nella notte all’interno dell’abitazione della provincia di Torino in cui la donna vive insieme al figlio 27enne, secondo Repubblica affetto da disturbi psichiatrici.

Fingendosi morta, si sarebbe salvata da un tentativo di soffocamento messo in atto proprio dal giovane che l’avrebbe quasi uccisa con un cuscino. L’aggressione sarebbe avvenuta mentre la madre era nel suo letto.

Il 27enne avrebbe allentato la presa forse credendo di averla soffocata, ma la donna, quasi priva di sensi, sarebbe riuscita a scappare guadagnando un riparo presso alcuni vicini di casa.

Una fuga che le avrebbe permesso così di allertare forze dell’ordine e soccorsi.

Donna si finge morta e riesce a salvarsi: arrestato il figlio

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, i carabinieri avrebbero arrestato il figlio 27enne della donna e a suo carico graverebbe l’accusa di tentato omicidio. Per quanto riguarda le condizioni della madre, riferisce ancora Repubblica, sarebbe stata sottoposta a controlli e medicata dopo il trasporto all’ospedale di Rivoli.

Durante il tentativo di soffocamento, avrebbe riportato alcune lesioni al volto.

Il tentato omicidio sarebbe avvenuto poco prima della mezzanotte.

La donna, vedova, vive insieme al giovane e il suo sangue freddo le avrebbe permesso di sopravvivere. Intuita la gravità dell’aggressione, dopo un iniziale tentativo di divincolarsi avrebbe capito che soltanto fingendosi morta avrebbe potuto avere una chance. Per questo, emerge dalla ricostruzione, avrebbe smesso di muoversi in attesa che il figlio mollasse la presa.