Incendio nel World Trade Center di Hong Kong. 300 persone intrappolate, il video delle operazioni di soccorso

Un violento incendio è divampato da diverse ore nel complesso rinominato World Trade Center di Hong Kong. Al momento, riferiscono i media locali e le agenzie internazionali, sarebbero 300 le persone bloccate all’interno della struttura e 1000 quelle già evacuate.

Al momento sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco, mentre sui social circolano le immagini e i video di quanto sta accadendo in questi minuti.

Incendio al World Trade Center di Hong Kong

L’incendio è divampato intorno alle 12 (ora locale) al 39esimo piano di uno dei grattacieli del complesso ribattezzato World Trade Center, sito nel distretto di Causeway Bay, Hong Kong.

Lì si trovano uffici e ristoranti e al momento dello scoppio delle fiamme c’erano diverse centinaia di persone. Nell’arco di un’ora l’incendio è stato portato a livello di allerta 3 (il massimo è cinque).

Molti dei presenti sono corsi sul tetto dove sono ancora in attesa dei soccorritori. Le operazioni sono state immediatamente attivate e oltre ai vigili del fuoco sono state disposte 15 ambulanze. Secondo quanto riferisce Reuters al momento sarebbero 13 i feriti accertati.

Le prime informazioni sulle cause dell’incendio al World Trade Center di Hong Kong

Sempre secondo quanto riferito dalle agenzie internazionali, al momento la prima ipotesi sulle cause dell’incendio sarebbero relative ad un guasto all’impianto elettrico.

Ipotesi ripresa dal South China Morning Post che ha riferito di un impianto posto in un’area in manutenzione. Al momento però non ci sarebbero versioni definitive, la polizia ha reso noto che è in corso un’indagine. L’incendio ora sarebbe sotto controllo.

Le immagini dell’incendio ad Hong Kong

Sui social circolano ormai da ore le immagini del terribile incendio che ha coinvolto il World Trade Center di Hong Kong.

In un video, ad esempio, si vede un vigile del fuoco salire verso le persone intrappolate e avvolte dal fumo.

BREAKING: At least 1,000 people were evacuated from the #HongKong #WorldTradeCentre in #CausewayBay due to a major #fire in the building, and "dozens" remain trapped by the flames, according to police. pic.twitter.com/ay7SjONjQj — 鳳凰網 Ifeng (@IFENG__official) December 15, 2021

In quello successivo, si vede come gli ultimi intrappolati vengono caricati sul carrello e portati giù.