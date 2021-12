Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié trascorrono la notte nella Love Boat, ma il GF Vip censura i video

Gossip

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno trascorso una notte nella Love Boat, ma non è chiaro cosa possa essere successo fra di loro, perché il GF Vip ha censurato i video.

Dopo molti tira e molla, fra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sembra essere ritornato il sereno. I due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno aperto il loro cuore confessando i sentimenti provati e ora appaiono più uniti che mai. Al termine della puntata del reality andata in onda lunedì hanno potuto trascorrere alcuni momenti di intimità lontano dagli altri concorrenti. La produzione non ha voluto mostrare nulla di ciò che è successo fra di loro, ma sui social si parla già di una “notte di vera passione“.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié nella Love Boat al GF Vip: la produzione censura la “notte d’amore”

In seguito alla puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì sera, Alfonso Signorini ha offerto a Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié la possibilità di trascorrere una notte nella Love Boat.

I fan della coppia sembrerebbero aver accolto con favore la notizia, immaginando di poterli vedere protagonisti di momenti romantici, ma le loro aspettative sono stata in realtà disattese. In queste ore infatti, sul web in molti stanno parlando di quella che sarebbe stata una vera e propria censura da parte della produzione.

Il pubblico del GF Vip si sarebbe aspettato di vedere le immagini della notte trascorsa dalla coppia, pensando già di vedere i due piccioncini coinvolti in momenti di grande passione. La produzione però non ha mandato in onda nulla più di ridotti spezzoni della loro serata.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié rivelano cosa è successo nella Love Boat

Nonostante la scelta del Grande Fratello Vip di lasciare a Manuel e Lulù un momento di privacy, quando entrambi sono ritornati dai compagni avrebbero confessato loro quanto avvenuto nella Love Boat.

Stando a quanto riporta il portale esperto di gossip Il Vicolo delle news Bortuzzo e la Selassié avrebbero rivelato che la loro serata sarebbe iniziata con un bicchiere di spumante. Il nuotatore avrebbe poi sorpreso la princess con un bigliettino con scritto “Ti Amo” e una rosa rossa. La coppia avrebbe inoltre ammesso di essersi accorta che le telecamere nella loro stanza erano spente, ma non è chiaro se questo fatto li abbia convinti a lasciarsi andare alla passione. Alcuni fan danno per certa questa possibilità, ma solo i diretti interessati potranno confermare o smentire.