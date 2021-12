Maria De Filippi attacca la neo coppia formata da Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim: “Non ci credo molto”

Uomini e Donne

Andrea Nicole Conte ha infranto il regolamento di Uomini e Donne. La tronista ha passato la notte con Ciprian Aftim, che è diventata, in automatico, la sua scelta.

Maria De Filippi e gli opinionisti hanno detto la loro sulla decisione della tronista.

Maria De Filippi s’infuria con Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim

Nella puntata del 15 dicembre di Uomini e Donne è andata in onda la prima vera e propria sfuriata mariana della stagione televisiva 2021. Tutto quello che ci aspettavamo succedesse a Joele Milan, invece si è abbattuto su Andrea Nicole Conte, che ha candidamente raccontato in studio di aver passato la notte con Ciprian Aftim: “Partirei con delle scuse… Al citofono c’era Ciprian… Commento in quel momento l’errore di non avvisare la redazione… Passiamo la notte insieme“.

La pioggia di critiche è stata immediata, cominciando dall’altro corteggiatore della tronista, Alessandro: “Non hai fatto una gran bella figura… Una cosa vergognosa… Non commento nemmeno perché mi abbasserei al loro livello… Ho perso tre mesi dietro a una persona scorretta“.

Ma, come raramente accade, anche Maria De Filippi ha detto la sua in modo molto diretto: “Queste cose possono capitare… Ciprian penso che tu abbia fatto una cosa non bella per lei… Mi dispiace dirlo… Per quel che erano gli occhi miei, la scelta era Ciprian“. La conduttrice ha attaccato principalmente Ciprian Aftim, con argomenti molto convincenti: “Lo sapevi anche tu che avrebbe scelto te… Un puntiglio… Non credo minimamente alla storia che non ti riesci a esprimere in televisione… Tu dovevi per forza ripulirti… Non ci credo molto devo dirlo… Credo che una persona che ti vuole e ti vuole bene, aspetta la mattina dopo“.

Maria De Filippi contro Andrea Nicole Conte, ma anche Gianni Sperti

Maria De Filippi si è finalmente sbottonata su Andrea Nicole Conte e il suo passo falso con Ciprian Aftim.

Anche Gianni Sperti ne ha cantate quattro alla coppia: “Dalla vostra bocca non può uscire qualcosa di credibile… Due disonesti siete… Tutto quello che la produzione ha fatto per lei… Ci credevo tantissimo in lei, in questo percorso… Mi dispiace che tu l’abbia buttato così… Diritto neanche di parlare… Complimenti Andrea Nicole… Avete fatto bene a scegliervi, siete uguali… Alessandro ti sei scansato un fosso“.

Nella bagarre generale si è inserita persino Tina Cipollari: “Già da tempo… Cavolate… La figura che avete fatto resta… A me tu non sei mai piaciuta… Ti ho sentita proprio negativa… Io uscivo perché non ti sopportavo… Sei fasulla… Eravate d’accordo… Ci metto la mano sul fuoco… Sai che vuol dire gratitudine“. Ci voleva!