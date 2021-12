Natale e vaccini, Figliuolo: “Pronti a immunizzare casa per casa”. Gli obiettivi della campagna vaccinale

Cronaca Italia

Il Commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, torna a parlare di campagna vaccinale e si dice pronto a raggiungere anche le zone remote, in favore di tutte quelle persone che hanno difficoltà ad accedere ai vaccini. Ecco qual è la situazione della campagna vaccinale in Italia.

Campagna vaccinale, c’è disponibilità per 500.000 dosi al giorno e per portarle nelle zone più remote

Per il generale Figliuolo, Commissario straordinario all’emergenza Coronavirus e nominato di recente in testa al Comando operativo di vertice interforze, ”siamo pronti a immunizzare casa per casa, fino a Natale abbiamo la disponibilità di 500mila dosi al giorno“, come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a La Stampa.

L’hub nazionale di stoccaggio dei vaccini è alle dirette dipendenze del Comando operativo di vertice interforze e, attraverso una collaborazione con i Corpi delle Forze Armate e i team sanitari mobili, Figliuolo intenderebbe portare “le vaccinazioni nelle zone remote del Paese, facendo un lavoro di grande qualità casa per casa, in favore di persone anziane e fragili che hanno difficoltà ad accedere alla vaccinazione”.

Gli obiettivi di dicembre e l’apertura della campagna vaccinale agli under 12

Fino al 26 dicembre, gli obiettivi della campagna vaccinale si attestano su una media di 500.000 dosi somministrate nei giorni feriali e tra le 300.000 e le 350.000 nei giorni festivi. Figliuolo è dunque fiducioso sulla disponibilità di dosi e sulla partecipazione delle persone, un aspetto “importante per anticipare le mosse del virus”. Nel corso dell’intervista ha anche affrontato la questione dell’apertura della campagna vaccinale per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni: ”Dopo l’approvazione dell’Aifa, la struttura che dirigo ha programmato la distribuzione a dicembre di 1,5 milioni di dosi pediatriche di vaccino Pfizer.

Si tratta della prima tranche per iniziare subito a vaccinare, che verrà poi integrata da gennaio in avanti”. Secondo il Commissario, le Regioni avrebbero già ricevuto un numero soddisfacente di prenotazioni per gli under 12.

Campagna vaccinale e tracciamento tramite tamponi, com’è la situazione

Per quanto riguarda le operazioni necessarie per processare i tamponi e mantenere il contact tracing, indispensabili per il tracciamento del virus nelle scuole, la Difesa avrebbe già messo a disposizione 11 laboratori, distribuiti in 8 Regioni, che collaborano direttamente con le Asl e ne integrano le attività.