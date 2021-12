Previsioni Meteo per Natale e Capodanno: le prime ipotesi sull’arrivo di neve e gelo in Italia

Cronaca Italia

Mancano esattamente 10 giorni al Natale e gli italiani si stanno già domandando come sarà il meteo per i giorni di festa. Se per qualcuno l’idea di poter vedere la neve cadere fuori dalla finestra è emozionante, per altri invece il timore dell’arrivo del gelo preoccupa non poco. Stando alle prime previsioni meteo per il periodo, pare che per il 25 dicembre l’inverno dovrebbe abbracciare la nostra penisola.

Previsioni meteo per il Natale e fino a Capodanno: che tempo farà in Italia

In vista dell’arrivo delle feste, gli esperti di Centro Meteo Italiano stanno cercando di comprendere come sarà il Natale nella nostra penisola.

Servendosi dei principali modelli di previsione, è stato già confermato che per il terzo fine settimana di dicembre l’anticiclone dovrebbe intensificarsi a Nord. In discesa dalla Scandinavia dovrebbe arrivare una massa di aria fredda, di natura artica. Questa dovrebbe colpire proprio il Mediterraneo centrale dopo essere passata dall’Europa orientale e dai Balcani. Ciò comporterà un intenso abbassamento termico, con maltempo invernale al Sud e sulle regioni adriatiche.

L’aria molto fredda potrebbe provocare la caduta di neve anche a quote molto basse.

La settimana di Natale dovrebbe aprirsi con cieli soleggiati sull’Italia, eccezion fatta per possibili fenomeni residui sui settori meridionali. I giorni centrali dovrebbero essere interessati dal transito di un fronte freddo, che porterebbe piogge e temporali su molte regioni, accompagnate anche da neve. Nel weekend di Natale, l’anticiclone posizionato sul Mare del Nord dovrebbe muoversi verso sud, installandosi sull’Europa centro-meriodionale. Ciò significa che l’Italia dovrebbe vivere giorni di festa segnati dal bel tempo, con temperature in aumento e in media con quelle del periodo, in particolar modo al Centro-Nord.

L’ondata di gelo dovrebbe avere effetti almeno fino a Capodanno, sottolineano gli esperti di Meteo.it Considerata la distanza temporale alta, non si escludono possibili modifiche nelle tendenze.

Ultimo weekend prima di Natale: temperature in calo e maltempo in Italia

Al Centro-Nord le condizioni meteo continueranno a essere asciutte in Italia fino alla fine di questa settimana, l’ultima prima dell’inizio dei giorni che precedono il Natale. Qui potrebbero comunque verificarsi fenomeni come nebbia o nubi basse.

Il tempo dovrebbe invece essere maggiormente instabile al Sud, su Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Entro la giornata di sabato, fanno sapere gli esperti del Centro Meteo Italiano, le temperature saranno in calo soprattutto al Centro-Sud, dove il peggioramento del meteo riguarderà il versante Adriatico medio-basso e le regioni Peninsulari meridionali. Sabato quindi i rovesci sparsi dovrebbero giungere con neve anche a quote molto basse su Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria.