Shaila Gatta, la vita dopo Striscia e il sogno di diventare attrice: “Non chiamatemi soltanto velina”

L'ex velina di Striscia la Notizia ha parlato della sua vita ora, dopo l'esperienza al tg satirico, dei suoi sogni e progetti per il futuro, mostrandosi sempre determinata.

Recentemente i fan di Striscia la Notizia hanno rivisto sul bancone del tg satirico Shaila Gatta, tornata insieme all’ex collega Mikaela Neaze Silva, in sostituzione diGiulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani colpite dal Covid, lo aveva lasciato proprio alla fine della scorsa edizione. Ora l’ex velina è pronta a lanciarsi nel mondo della recitazione, iniziando quindi un percorso come attrice.

Shaila è determinata e lo ha dimostrato fin da subito quando, a 16 anni, ha lasciato Napoli e gli affetti per trasferirsi a Roma e dedicarsi alla danza. Prima l’esperienza ad Amici nel 2015 e poi il volo oltreoceano per trasferirsi a Los Angeles nel 2017 dove ha studiato e perfezionato la lingua inglese.

Shaila Gatta e il sogno di diventare attrice

Intervistata da me, Shaila Gatta si è raccontata a Trends&Celebrities su RTL 102.5 e ha parlato della sua vita ora, dopo essersi lasciata Striscia la Notizia alle spalle. L’ex Velina ha svelato di essere pronta ad affrontare una nuova avventura e nuovi progetti legati al mondo del cinema. “Adesso sto studiando per diventare attrice, ma quando torno a Secondigliano l’accento napoletano non voglio perderlo.

Sto studiando dizione, sono napoletana e ne vado fiera. Ma quando torno dalla mia famiglia a Secondigliano l’accento campano torna a galla” e poi “Tornerò a trovarvi, promesso”.

Shaila Gatta, oltre la velina c’è di più

Parlando della sua carriera artistica, Shaila Gatta ha parlato di se oltre al suo essere velina: “Sono una ballerina professionista. Molti non sanno, o forse non immaginano, che dietro uno stacchetto di Striscia la notizia c’è una lunga preparazione. Abbiamo la sala prove, danziamo ed è lì che nascono le nostre coreografie“.

Infatti, Shaila – che oggi è considerata una delle danzatrici più talentuose – balla praticamente da sempre. E’ rimasta legata alle sue origini partenopee anche a tavola. “Adoro il casatiello e la pastiera, qui a Milano non posso farne a meno”, confessa.