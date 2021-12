Caduta libera – Campionissimi: prima puntata dello speciale torneo condotto da Gerry Scotti. Quando comincia

Programmi TV

Il quiz di Canale5 nel periodo natalizio bissa il suo appuntamento del giovedì e presenta il coinvolgente torneo tra i suoi Campionissimi. Insieme ai concorrenti più amati del gioco saranno presenti dei personaggi famosi pronti a giocare per un fine benefico e per intrattenere il pubblico da casa.

Da giovedì 16 dicembre 2021 prende il via l’interessante torneo tra i campionissimi del quiz del preserale di Canale5. Lo show condotto da Gerry Scotti nei giovedì del periodo natalizio bissa il suo solito appuntamento con un appuntamento speciale di Caduta libera che ospiterà i campioni più gloriosi di sempre.La trasmissione co-prodotta da RTI ed Endemol Shine Italy arriva in prima serata su Canale5 a partire dalle ore 21:40 circa con il titolo Caduta libera Campionissimi. Ogni puntata vedrà come al solito le botole del gioco poste intorno a quella centrale che sarà occupata da super campione pronto a far cadere tutti gli altri e si impreziosirà di importanti ospiti famosi pronti a partecipare come concorrenti.

Tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata del torneo e chi saranno gli ospiti a partecipare.

Caduta libera – Campionissimi: la prima puntata

Va in onda giovedì 16 dicembre 2021 la prima puntata dell’imperdibile torneo dell’avvincente quiz condotto da Gerry Scotti. A partire dalle ore 21:40 circa andrà in scena il primo appuntamento con Caduta libera – Campionissimi, lo speciale che accompagnerà i telespettatori di Canale5 nei giovedì del periodo natalizio.

Al centro dello studio la botola sarà occupata da un super campione di questi primi 10 anni del programma che come al solito dovrà andare a caccia di premi da raccogliere verso il gioco finale. A cercare di mettergli i bastoni tra le ruote ci penseranno altri 8 storici campioni ai quali si aggiungeranno 2 personaggi famosi pronti a cimentarsi con la voglia di non cadere di sotto.

Caduta libera – Campionissimi: gli ospiti della prima puntata

Nella prima puntata al centro dello studio ci sarà Nicolò Scalfi, il Campione dei record capace di vincere oltre che con 720.000 euro vinti e 88 presenze.

Intorno a lui per l’occasione ci saranno il conduttore Alvin e la giornalista di rete4 Veronica Gentili , che parteciperanno per sostenere il progetto benefico di Obiettivo alberi“di Mediafriends.

Il primo appuntamento verra condito anche dalla presenza di Ivana Spagna, Martufello e i Gemelli di Guidonia, tutti pronti a regalare momenti di musica e divertimento al pubblico in studio ed a quello collegato da casa.