Federico Fashion Style viola le norme anti-Covid nel suo salone: multato per i dipendenti senza mascherina

Federico Fashion Style sarebbe stato multato dalla polizia del vomero per non aver rispettato le regole anti-Covid nel suo salone del Vomero. I dipendenti non indossavano la mascherina.

Per Federico Lauri si sta avvicinando l’appuntamento con la finale di Ballando con le Stelle. Il parrucchiere delle star ha messo alla prova le sue doti da ballerino nel noto talent, facendosi conoscere da sempre più pubblico. Prima di sbarcare su Rai1, in molti lo hanno conosciuto come Federico Fashion Style, vedendolo all’opera nei suoi saloni in giro per l’Italia. Proprio in queste ore, uno dei suoi negozi pare aver ricevuto la visita della polizia, che ha contestato all’hair stylist un comportamento non conforme alle norme.

Federico Fashion Style multato dalla polizia in uno dei suoi saloni

A 3 giorni dalla finale di Ballando con le stelle, Federico Fashion Style si è trovato a fare i conti con la giustizia per via della gestione adottata in uno dei suoi saloni.

Come riporta Fanpage.it, al centro della discussione vi è il suo negozio di via Scarlatti, al Vomero, quartiere di Napoli. Qui nel pomeriggio del 14 dicembre è avvenuto un blitz della Polizia Municipale. Le forze dell’ordine hanno contestato il fatto che i dipendenti non indossassero la mascherina protettiva anti-Covid.

A quanto pare, a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine sarebbero stati alcuni cittadini di passaggio lungo la via dello shopping. Dall’esterno dei negozi, i passanti avrebbero notato che i parrucchieri stavano lavorando senza indossare alcun tipo di dispositivo di protezione.

Niente mascherina nel suo salone: Federico Fashion Style paga la multa

Secondo quanto riferito da Fanpage.it, dopo essere intervenuta, la Polizia Municipale Unità Operativa del Vomero avrebbe sanzionato tre dipendenti per il mancato utilizzo della mascherina.

La violazione delle normative anti-Covid dovrebbe costare cara a Federico Fashion Style, per il quale dovrebbe giungere una multa.

La normativa anti-Covid infatti prevede una sanzione amministrativa dal valore di circa 400 euro. Al momento dell’intervento della polizia, Federico Fashion Style non sarebbe stato presente nel salone. Quest’ultimo è collocato all’interno del centro commerciale Coin, dove aveva aperto lo scorso 12 luglio.