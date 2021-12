MasterChef Italia è alla sua undicesima edizione: che fine hanno fatto i primi 10 vincitori

TV e Spettacolo

L’undicesima e nuova stagione di MasterChef Italia si sta avvicinando. Sarà in onda su Sky e NowTv ogni giovedì a partire dal 16 dicembre. A giudicare i nuovi aspiranti chef ci saranno nuovamente Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli insieme a moltissimi altri ospiti. Ma che fine hanno fatto i primi 10 vincitori del famoso talent culinario? Scopriamolo assieme.

Spyros Theodoridis: il vincitore della prima stagione di MasterChef

Spyros Theodoridis è stato il primo vincitore di MasterChef Italia.

Subito dopo la fine del programma lo chef, di origine greca, viene chiamato dallo chef Davide Scabin nel suo ristorante Colombal.Zero di Rivoli. La svolta arriva nel 2014, quando inizia a gestire il 1495 Restaurant a Scandiano, trasformando il locale anche in una scuola di cucina. Oggi si sa che Spyros è anche docente all’Istituto di formazione “Modena con Gusto“, da un progetto di ISCOM Formazione Modena.

Tiziana Stefanelli: la vincitrice della seconda stagione di MasterChef

Tiziana Stefanelli ha vinto la seconda edizione di MasterChef, ma non ha mai lasciato la sua professione da avvocato.

Ha aperto un ristorante a Roma, Nest, chiuso dopo pochi mesi. Decide così di dedicarsi all’editoria, pubblicando per Rizzoli il volume Avvocato in cucina. La chef, inoltre, è stata spesso ospite in televisione.

Federico Ferrero: il vincitore della terza stagione di MasterChef

Federico Ferrero, chiamato anche il dottorino, è stato il vincitore della terza stagione. Da quella vittoria ha costruito un vero e proprio business. Oggi, dopo la vittoria nel programma, continua a lavorare nel mondo della cucina. Tuttavia, Ferrero si è specializzato più come teorico e studioso che come chef.

Stefano Callegaro: il vincitore della quarta stagione di MasterChef

Appena cinque giorni dopo la vittoria, Stefano Callegaro viene accusato da Striscia la notizia di aver violato il regolamento della trasmissione partecipando al talent show da cuoco professionista e non da cuoco amatoriale, come invece prevede il regolamento. Alla fine, però, è stato tutto smentito. Oggi, Stefano Callegaro lavora come insegnante di cucina tra Lombardia e Veneto.

Erica Liverani: la vincitrice della quinta stagione di MasterChef

Vincitrice di una delle edizioni più viste di MasterChef, Erica Liverani è oggi riuscita a realizzarsi professionalmente.

Nel 2018 ha aperto una cucina gastronomica a Ravenna insieme alle sorelle. Stando a quanto riportano alcuni siti esperti di gossip, Erica è oggi legata a Lorenzo de Guio, a sua volta ex concorrente di MasterChef e come lei appassionato di cucina. I due recitano in una serie web molto seguita su YouTube.

Valerio Braschi: il vincitore della sesta stagione di MasterChef

Valerio Braschi, vincitore della sesta edizione, ha deciso intraprendere un percorso di studi alberghiero e sta partecipando attualmente a molteplici eventi e serate dedicate all’alta gastronomia.

Oggi è proprietario del suo locale Ristorante 1978 a Roma.

Simone Scipioni: il vincitore della settima stagione di MasterChef

Simone Scipioni, dopo la vittoria ha iniziato a lavorare come executive chef alla Locanda Fontezoppa a Civitanova Marche. Vorrebbe aprire un ristorante tutto suo, ma da quanto si comprende seguendo i suoi canali social, già oggi in cucina Simone ha molta libertà tanto che il ristorante viene identificato come Locanda Fontezoppa by Simone Scipione.

Valeria Raciti: la vincitrice dell’ottava stagione di MasterChef

Vincitrice dell’ottava edizione di MasterChef, Valeria Raciti non ha aperto ristoranti o altre tipologie di locali, ma ha iniziato a viaggiare molto e a provare sempre nuove esperienze e sapori culinari.

Ha inoltre pubblicato il suo libro. Della sua esperienza al cooking show si ricordano molti record. In particolare, Valeria ha vinto ben 4 prove, aggiudicandosi per 9 volte il premio di migliore concorrente. È una dei sei concorrenti ad aver vinto consecutivamente le prove Mistery, Invention ed esterna.

Antonio Lorenzon: il vincitore della nona stagione di MasterChef

Il primo traguardo dello chef Antonio Lorenzon dopo la vittoria è stato la pubblicazione del suo libro. Si intitola Una cucina diversa ed è letteralmente andato a ruba. La pandemia ha rallentato il suo sogno di aprire un Hotel-Ristorante a Bassano del Grappa. Lorenzon è ricordato per le sue abilità decorative sul cibo.

Francesco Aquila: il vincitore della decima stagione di MasterChef

Francesco Aquila è il maître di sala vincitore della decima edizione. Ha subito pubblicato il suo libro di ricette: MY WAY, Zio Bricco che ricette! A settembre, su Food Network è stata messa in onda la prima puntata del suo programma, Il volo dell’Aquila, nel corso del quale mostra come preparazione piatti e cocktail a tema.