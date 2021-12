Morto Jacopo Compagnoni, fratello di Deborah Compagnoni. Travolto dalla valanga in Valfurva

Cronaca Italia

È morto Jacopo Compagnoni, fratello della campionessa di sci Deborah Compagnoni. Sciatore e guida turistica si trovava nel luogo coinvolto dalla valanga in Valfurva; individuato e immediatamente soccorso, Jacopo Compagnoni è morto in ospedale.

La valanga si è staccata nella tarda mattinata di oggi, giovedì 16 dicembre. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Areu con i militari del Sagf, della Guardia di Finanza e il Soccorso Alpino della VI Delegazione di Valtellina e Valchiavenna.

Jacopo Compagnoni travolto da una valanga

Un gravissimo lutto ha colpito la campionessa di sci Deborah Compagnoni.

Suo fratello Jacopo è morto travolto da una valanga. È lui lo sciatore rimasto coinvolto oggi nella valanga della Valfurva, staccatasi nella tarda mattinata di oggi.

Jacopo Compagnoni, 40 anni, si trovava nel canale nord del Monte Sobretta, a quota 2850 metri, insieme ad un amico. I due, riferisce Ansa, stavano scendendo con gli sci d’alpinismo quando la slavina li ha raggiunti. Sempre secondo quanto riferito dall’agenzia, la valanga aveva aveva un fronte di centinaia di metri, l’amico è rimasto illeso mentre Jacopo Compagnoni è stato travolto.

L’arrivo dei soccorsi sul luogo della valanga in Valfurva

È stato l’amico a chiamare i soccorsi che sono arrivati immediatamente. Al momento del caricamento in elicottero Jacopo Compagnoni era ancora vivo ma in condizioni gravissime; trasportato in codice rosso purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo il suo arrivo presso l’ospedale di Sondalo.

Anche l’amico che era con lui è stato trasportato in ospedale e al momento risulta essere ancora lì.

Chi era Jacopo Compagnoni

Jacopo Compagnoni aveva 40 anni ed era il fratello di Deborah Compagnoni.

Era guida alpina presso le Guide Alpine di Livigno, maestro d’alpinismo e maestro di sci.

Jacopo Compagnoni era molto attivo sui social, dove postava le foto dei panorami mozzafiato che immortalava durante le sue escursioni in alta montagna.