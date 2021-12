Non ci resta che vincere: la trama ed il cast del film in onda su Rai3 giovedì 16 dicembre

TV e Spettacolo

Rai3 per la sua prima serata di giovedì 16 dicembre 2021 manda in onda il film Non ci resta che vincere. Scopri il cast e la trama della pellicola.

La proposta di Rai3 per la sua prima serata di giovedì 16 dicembre 2021 è un film che racconta la storia di un allenatore di basket che trovatosi licenziato ed arrestato per aver guidato ubriaco, vede stravolta completamente la sua vita e per rimetterla in piedi imparerà l’insegnamento ricevuto da un gruppo di disabili mentali conosciuti durante i lavori socialmente utili. La pellicola Non ci resta che vincere va in onda a partire dalle ore 21:25 sul terzo canale della televisione pubblica. Scopri il cast e la trama del film in onda su Rai3.

Non ci resta che vincere: il cast e le curiosità del film

Non ci resta che vincere (dal titolo in lingua originale di Campeones) è un film del 2018 diretto da Javier Fesser.

La pellicola ha riscosso un buon successo presso la critica che lo ha insignito del prestigioso premio Goya, il più importante riconoscimento cinematografico di terra di Spagna, aggiudicandosi il primo posto come Miglior film ed anche quello come Miglior attore rivelazione.

L’attore in grado di vincere il premio è Jesús Vidal che nei panni di Marín ha mostrato tutta la sua intensità nell’interpretare un uomo affetto da disturbi mentali, conquistando la critica.

Al suo fianco nel cast di attori anche Javier Gutiérrez nel ruolo del protagonista Marco Montes.

Non ci resta che vincere: la trama della pellicola

Marco Montes è un uomo che della sua passione per il basket ha fatto la sua professione.

Arrivato all’apice della sua carriera di allenatore, quando era viceallenatore della più importante squadra spagnola, incappa però in una caduta fragorosa.

Marco litiga con l’allenatore e viene licenziato e nel conseguente momento di sconforto si rende protagonista di un incidente mentre è in stato di ebrezza.

L’uomo dovrà così scontare la sua pena ai lavori socialmente utili allenando una squadra di giocatori che presentano delle disabilità mentali. La squadra dei Los Amigos sarà molto differente da quelle con cui lui ha avuto a che fare ma dopo un impatto iniziale non tanto facile, riuscirà ad insesirsi ed a capire la specialità di questi ragazzi.