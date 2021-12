Quanto guadagnerà il nuovo giardiniere del Castello di Windsor: l’annuncio della Regina Elisabetta

Cronaca dal Mondo

La Regina Elisabetta è in cerca di un nuovo giardiniere per il Castello di Windsor. L'annuncio ufficiale spiega di quali mansioni dovrà occuparsi e quale sarà la paga prevista.

Il personale al servizio della famiglia reale inglese potrebbe perso ampliarsi. Sui canali di comunicazione ufficiali della Regina Elisabetta è apparso in queste ore un comunicato contenente un interessante annuncio: il Castello di Windsor è in ricerca di un nuovo giardiniere. In cambio della cura di prati e piante della tenuta reale, il nuovo assunto riceverebbe uno stipendio di 19.500 sterline annuali.

La Regina Elisabetta vuole assumere un nuovo giardiniere: l’annuncio ufficiale

Sul sito ufficiale di Buckingham Palace in queste ore è stato pubblicato un nuovo annuncio.

La famiglia reale è alla ricerca di un giardiniere per il Castello di Windsor. La figura in questione dovrà occuparsi di “plasmare il futuro dei giardini che migliaia di visitatori ammireranno”, si legge nel testo riportato da Daily Mail. “Contribuirà alla sua storia unica” si apprende ancora. La posizione consentirà ai candidati di “lasciare il segno” nel vasto territorio reale. “Unendovi al team dei giardinieri, aiuterete a curare le terre del Castello di Windsor e le aree circostanti, mantenendo i più alti standard” sottolinea l’annuncio.

Quanto guadagnerà il giardiniere della Regina Elisabetta

Nella descrizione del lavoro richiesto al giardiniere reale, viene ricordato come alla nuova figura sarà offerto l’“orgoglio di unirsi alla squadra al centro della famosa istituzione mondiale”. L’”eccezionale lavoro” includerà inoltre interventi di conservazione della “ricca biodiversità” e richiederà al giardiniere di contribuire alla “storia eccezionale” del giardino reale, “apprendendo dai colleghi esperti”.

Il salario offerto per questo lavoro è di 19.500 sterline, pari a circa 22.922 euro.

Nello specifico inoltre si tratterà di un contratto a tempo indeterminato, con impegno full time dal lunedì al venerdì. Solamente in casi eccezionali potrebbe essere richiesto di prestare servizio anche nei weekend.

Lavorare per la famiglia reale inglese: come farsi assumere

Una fonte vicina alla casa reale inglese, che in passato si è occupata di assumere lo staff dei Duchi di York, ha rivelato a Daily Mail alcuni consigli utili per chi desidera trovare lavoro per i nobili inglesi. James Upsher, questo il nome dell’insider, ha spiegato che è fondamentale dimostrare di condividere interesse per gli argomenti che più stanno a cuore alla famiglia reale.

Far parte di associazioni attive nel sociale e vicine alla casa reale può essere un buon punto di partenza. Upsher sconsiglia invece di sottolineare il proprio interesse per la casa reale in sé, ammettendo di aver escluso molti aspiranti lavoratori che si sono presentati dichiarando di aver sempre sognato di lavorarvi.