Vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni: cominciano dal 16 dicembre le somministrazioni

Prendono il via in tutta Italia le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni. Alcune regioni cominceranno le somministrazioni tra qualche giorno ma la macchina della vaccinazione è cominciata ufficialmente oggi.

Partono da oggi 16 dicembre 2021 le somministrazioni del vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni. La lotta al Covid-19 continua, solo nei giorni scorsi si è deciso di prolungare lo stato di emergenza e anche di intensificare i controlli per chi arriva in Italia dall’estero, mentre vanno avanti le somministrazioni delle terze dosi.

Si vaccinano i bambini dai 5 agli 11 anni

Ieri si è cominciato dal Lazio che con il V-Day all’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma, diventato ormai famosissimo, dove sono stati vaccinati i primi 100 bambini.

Da oggi, giovedì 16 dicembre 2021, si vaccinano i bambini dai 5 agli 11 anni anche nel resto d’Italia. Sono Alto Adige e Valle d’Aosta hanno una partenza differente dal resto della penisola, cominceranno ufficialmente e rispettivamente il 18 e il 20 dicembre.

Vaccino per i bambini: le parole di Speranza e Locatelli

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato ieri: “Vaccinerò i miei figli“. E ancora: “Fidiamoci dei nostri pediatri, non è una materia da bar, non è materia da talk show.

E neanche da social network, come purtroppo troppo spesso avviene“.

Franco Locatelli, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha spiegato nelle scorse ore: “Il vaccino serve a proteggere i bambini dalla ‘malattia grave’ che seppur raramente, comunque impatta anche in età pediatrica“. “Ci sono delle stime del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) che valutano come ogni 10 mila casi sintomatici ci sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri nelle terapie intensive e, tristemente, anche un caso di decesso“, ha spiegato Locatelli dando qualche numero, “Vi sono evidenze che una percentuale quantificabile secondo alcuni studi nell’ordine del 7% può sviluppare i sintomi prolungati da patologia da Covid-19“.

Locatelli ha comunque sottolineato che “la vaccinazione ai bambini risponde pienamente alla sensibilità genitoriale di offrire il meglio per la tutela della salute dei propri figli. Rappresenta un atto di amore nei loro confronti. Occorre sfruttare con grande gioia il fatto che le famiglie italiane possano usufruire di questa opportunità“. E ha concluso: “Dimostrate di amare i vostri figli, proteggeteli, vaccinateli“.

