17enne scompare dopo essere uscita di casa per andare a scuola: aveva portato con sé il passaporto

Una 17enne di Lecce è uscita di casa per andare a scuola e non ha mai raggiunto l'istituto. Le prime indagini hanno rilevato che la giovane avrebbe portato con sé un passaporto.

Sono ore di grande apprensione per la famiglia di una 17enne che da due giorni non torna più a casa. La giovane abita a Lecce ed è scomparsa all’improvviso dopo essere uscita dalla sua abitazione per recarsi come ogni mattina a scuola. Stando alle prime indagini, non si esclude che la giovane possa essersi allontanata in compagnia di un’altra persona.

17enne scompare dopo essere uscita di casa per andare a scuola

Lo scorso 15 dicembre, una 17enne è uscita di casa come ogni mattina verso le 7.30 per raggiungere la scuola che frequenta, ma stando a quanto riporta Fanpage.it non ha mai raggiunto l’istituto.

Da quel momento nessuno ha più sue tracce. La giovane scomparsa si chiama Ljumturje Dzemaili, ma in molti la conoscono con il nome di Giulia, e ha la cittadinanza montenegrina. Allarmati per non vederla ritornare a casa, i suoi genitori hanno sporto denuncia alla Polizia. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire i fatti, per capire cosa potrebbe essere successo. Alcune fonti vicine alla 17enne avrebbero riferito che da qualche tempo era in contatto con un ragazzo originario del Montenegro.

Al momento si sta valutando l’ipotesi che possa essersi allontanata con lui.

17enne scomparsa a Lecce: le indagini sulla vicenda

In queste ore, la Questura ha diffuso una fotografia di Ljumturje Dzemaili, fornendo una dettaglia descrizione dell’abbigliamento indossato al momento della scomparsa.

La 17enne è uscita di casa con addosso un paio di jeans di colore nero, scarpe da ginnastica Adidas bianche e un giubbotto nero con strisce bianche sulle maniche. A quanto pare, avrebbe lasciato l’abitazione senza portare con sé il cellulare. Ljumturje avrebbe invece preso un passaporto non suo, ma intestato alla sorella maggiorenne.

Fra lei e quest’ultima vi sarebbe infatti una forte somiglianza. Le indagini hanno reso noto che il ragazzo con il quale si presume possa essersi allontanata avrebbe circa 20 anni e possiede una Golf Volkswagen di colore bianco con targa straniera: PG JR776.