Due bambini di 4 e 2 anni sono morti in un gravissimo incendio divampato questa mattina in un campo nomadi a Stornara, in provincia di Foggia. La conferma arriva dai Vigili del fuoco impegnati dalle 9 nelle operazioni di spegnimento all’interno dell’ara in cui insistono diverse baracche. Soccorritori al lavoro nella ricerca di eventuali persone coinvolte oltre i minori.

Incendio a Stornara, morti due bambini di 4 e 2 anni

È drammatico il primo bilancio del rogo che ha devastato diverse baracche di un campo nomadi del Foggiano alle prime luci di oggi.

Vigili del fuoco in azione dalle 9 a Stornara, dove l’intervento per domare le fiamme nell’area ha portato al ritrovamento dei corpi senza vita di due bimbi. In corso, spiegano i soccorritori, le ricerche per escludere la presenza di altri coinvolti nel terribile rogo.

🔴 #Foggia, dalle 9.00 intervento dei #vigilidelfuoco a Stornara per #incendio al campo nomadi: in fiamme alcune baracche, in una di queste trovati i corpi senza vita di due bambini. In corso le ricerche per escludere la presenza di altri coinvolti [10:15 #17dicembre] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 17, 2021

Incendio in un campo nomadi a Stornara: la prima ricostruzione

Secondo le prime frammentarie informazioni, le piccole vittime ritrovate dai Vigili del fuoco pochi minuti fa si trovavano all’interno di una baracca e per loro, una bambina di 4 anni e un maschietto di 2, non ci sarebbe stato ormai più nulla da fare.

Allo stato attuale non ci sarebbero precise evidenze sulla causa dell’incendio, ma non sarebbe esclusa l’ipotesi che a scatenarlo possa essere stata una stufetta oppure un falò. Le prime immagini dal luogo del disastro restituiscono alcune istantanee del dramma consumatosi tra le baracche del campo nel comune del Foggiano, mentre sono ancora in corso le operazioni dei soccorritori al lavoro da diverse ore per domare le fiamme.