Le Iene – Due anni di Covid: venerdì 17 dicembre in onda su Italia1 il nuovo speciale di Gaetano Pecoraro

Venerdì 17 dicembre 2021 va in onda un nuovo appuntamento speciale de Le Iene che questa volta affronterà la tematica del Covid-19. A quasi due anni dall’inizio della pandemia, la trasmissione si interroga sullo stato attuale di circolazione del virus, sullo status dei vaccini ed anche su tutto quello che ci potrebbe aspettare da qui al più prossimo futuro. In studio a partire dalle ore 21:20 la conduzione spetta alla iena Gaetano Pecoraro che per un totale di 3 ore lancerà contenuti inediti, interviste, testimonianze ed immagini per trarre un bilancio della situazione attuale quanto di quella in divenire, senza dimenticare le misure atte ad ostacolarlo come il Green Pass o anche le teorie complottiste di chi si oppone come i No vax ed i No Pass.

Le Iene – Due anni di Covid: cosa vedremo

Per il secondo venerdì consecutivo la programmazione consueta de Le Iene si prende una pausa ed affronta una nuova tematica tutta da approfondire. Questa volta venerdì 17 dicembre 2021 sempre su Italia1 a partire dalle ore 21:20 va in onda lo Speciale : Due anni di Covid condotto da Gaetano Pecoraro e scritto da Riccardo Festinese, una puntata interamente dedicata all’argomento che da svariato tempo ha ormai cambiato le nostre vite.

In tre ore di trasmissione grazie all’aiuto di filmati inediti, interviste ed immagini verrà tratto un bilancio di come il coronavirus è stato affrontato nel nostro Paese ed anche nel mondo. La ricostruzione intera di una pandemia partita dal 31 dicembre 2019 quando in Cina ha iniziato a diffondersi una strana forma di polmonite fino all’esperienza diretta del nostra nostra Italia, primo focolaio d’Europa. La trasmissione fornirà una analisi del status attuale della pandemia con la quarta ondata che sembra non volersi frenare, un bilancio sulla creazione e somministrazione di cure e vaccini per poi lanciarsi a guardare a cosa potremmo andare incontro nel nostro futuro.

Gaetano Pecoraro, il post su Instagram

“Vedrete le più importanti scoperte fatte dalla scienza in ambito medico in questi ultimi 2 anni stravolti dal Covid“, così Gaetano Pecoraro interviene su Instagram per spiegare quello che i fan della trasmissione vedranno questa sera: “Perché anche in questo momento di caos la medicina è andata avanti. Entreremo nella sale operatorie dei migliori ospedali italiani per vedere interventi all’avanguardia“.

E ancora: “E poi tutto quello che c’è da sapere sul Covid: Che fine ha fatto il vaccino italiano che avrebbe dovuto renderci indipendenti dal mondo? Perché la nostra medicina territoriale di fronte all’ emergenza non ha retto? Se mi ammalo di covid, oggi, come vengo curato? Chi oggi finisce in ospedale a causa del covid? Che anno sarà quello che ci aspetta?“.

