Luca Salatino: chi è il nuovo tronista di Uomini&Donne promosso dopo la non scelta di Roberta Giusti

Luca Salatino è il nuovo tronista di Uomini&Donne; la sua “promozione” è arrivata dopo un clamoroso colpo di scena. Infatti molti speravano di vederlo uscire dal programma dopo aver trovato l’amore con Roberta Giusti che ha invece lasciato lo show con Samuele Carniani, 22enne di Arezzo. Chi è quindi Luca Salatino, chef romano che ora sarà protagonista del programma.

Rimasto deluso dalla scelta di Roberta Giusti, Luca Salatino ha accettato l’offerta di Maria De Filippi di salire sul trono e iniziare un nuovo percorso all’interno del programma.

Così, L’ufficialità è arrivata durante la registrazione del 16 dicembre, dopo la scelta di Roberta.

Luca Salatino è stato fino ad ora un personaggio molto apprezzato all’interno di Uomini&Donne, complice anche il suo lato dolce che tiene nascosto, come raccontato da lui stesso nel corso delle puntate.

Chi è Luca Salatino: tra la passione per la boxe e quella per la cucina

Classe 1992, nato a Roma, Luca Salatino convive con due grandi passioni: quella per la boxe e quella per la cucina.

Per quanto riguarda la prima, Salatino ha scoperto questo sport fin da giovanissimo, nel 2013 è entrato a far parte del team romano Laima, iniziando la sua carriera sportiva arrivando alla categoria Elite (il livello più alto nella sezione dilettantistica).

L’altro grande amore di Luca Salatino è la cucina, passione che ha trasformato in lavoro.

Infatti il nuovo tronista di Uomini&Donne è chef in un ristorante di Trastevere e fa parte della classifica dei migliori chef in grado di preparare una carbonara.

La vita privata di Luca Salatino

Sulla vita privata di Luca Salatino non si sa molto, si è presentato come un uomo dall’emotività complicata, che mostra il suo lato più duro per nascondere quello più dolce.

Nel corso della sua partecipazione a Uomini&Donne, Luca Salatino ha raccontato di essere figlio di genitori separati e di essere molto legato alla mamma. Lo chef ha poi svelato di aver sofferto di depressione per un periodo della sua vita e proprio lei lo ha aiutato a superarlo.