Operaio muore schiacciato da una gru: nuovo incidente sul lavoro a Trieste. Indetto uno sciopero

Cronaca Italia

A seguito della morte dell'uomo, un operaio di 60 anni originario del Veneto, tutti i sindacati si sono uniti nell'indire uno sciopero per tutta la giornata di oggi.

Un operaio è morto schiacciato da una gru nel porto di Trieste. Stava lavorando allo smontaggio quando è rimasto travolto; la tragedia ha fatto scattare una mobilitazione di tutti i sindacali portuali che hanno indetto uno sciopero per tutta la giornata di oggi. Allo sciopero, iniziato dalle 12, hanno aderito tutte le organizzazioni sindacali: USB, CGIL, CISL, UIL.

Sul posto sono giunti gli ispettori dell’Asl e le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto per verificare le dinamiche dell’incidente e che siano state rispettate le norme di sicurezza. L’area è stata interdetta.

Operaio muore schiacciato da una gru

È successo tutto in pochi istanti, la vittima, un uomo di circa 60 anni orginario del Veneto e operaio di una ditta esterna impegnata nello smontaggio di una gru stava lavorando nella zona del molo Terzo del Porto Vecchio di Trieste.

Secondo quanto riferisce Il Piccolo di Trieste, ci sarebbe una prima dinamica, l’operaio pare si trovasse sotto il braccio meccanico della gru e pare avesse iniziato le fasi di smontaggio, quindi stava togliendo i cardini quando la struttura si è pegata in due cadendogli addosso e schiacciandolo.

I soccorsi sono stati immediatamente allertati ma quando sono arrivati per l’uomo non c’è stato nulla da fare, era già morto.

Indetto uno sciopero dei portuali di Trieste

A seguito della tragica morte dell’operaio, i sindacati portuali hanno indetto una mobilitazione generale proclamando uno sciopero.

Come riferisce sempre Il Piccolo di Trieste, i sindacalisti hanno spiegato le loro motivazioni: “In questo momento le organizzazioni sindacali sono state informate che nel porto di Trieste è deceduto un lavoratore operante per una ditta di smontaggio delle gru.

Un’azienda non portuale. Riteniamo che tale fatto sia assolutamente grave. L’ennesimo omicidio di un lavoratore in nome del profitto“.

Nelle ultime 24 ore sono state diverse le vittime di incidenti sul lavoro, un operaio caduto da una gru ad Ischia, un altro ustoniato nel salernitano e ancora, un operaio rimasto incastrato in un braccio meccanico in Sardegna, morto per un trauma all’addome.