Palazzina in fiamme a Osaka, in Giappone: 27 possibili morti e ipotesi di incendio doloso. Le immagini

Potrebbe essere di almeno 27 il bilancio delle persone morte in un incendio avvenuto in queste ore in un palazzo situato in un quartiere centrale della città giapponese di Osaka. Al momento sono in corso le verifiche necessarie a individuare l’origine delle fiamme. La polizia non esclude il dolo.

Palazzina in fiamme nel centro di Osaka: si teme per la vita di 27 persone

I vigili del fuoco intervenuti a sedare le fiamme dell’incendio divampato nelle ultime ore nel centro di Osaka hanno rilasciato un comunicato per rendere note l’attuale situazione sul posto.

Le loro parole sono state riportate dall’Ansa. “Ventisette persone sono in arresto cardio-respiratorio” comunica il portavoce dei pompieri. Come spiega l’agenzia stampa, questa espressione viene abitualmente utilizzata in Giappone per parlare di casi di morte non ancora confermati ufficialmente da un medico.

Stando ancora alle informazioni riportate, pare che vi sia una 28esima persona attualmente ferita. “Il fuoco è stato identificato alle 10:18 della mattina (ora locale)” quando cioè in Italia erano le 5.18 del mattino.

Le fiamme sarebbero divampate “al quarto piano di questo stabile di otto piani”. L’incendio è stato sedato circa mezz’ora più tardi.

Palazzina in fiamme, ipotesi di incendio doloso: le immagini

In queste ore, su Twitter sono apparse molte immagini e video dell’incendio di Osaka, condivisi da testate e cittadini.

I filmati mostrano i vigili del fuoco in azione, occupati a spegnere le fiamme che coinvolgono i vari piani. Fonti investigative, citate dai media giapponesi e riportate da SkyTg24, riferiscono che le fiamme si sono propagate dal quarto piano del palazzo, un immobile commerciale.

Proprio a questo piano sarebbe presente una clinica di assistenza psichiatrica. La polizia starebbe valutando l’ipotesi che possa essere stato un uomo ad aver innescato le fiamme. Queste ultime si sono poi diffuse rapidamente nello stabile, che sorge nel quartiere Kitashinchi. Al momento sarebbero in corso verifiche per accertare l’ipotesi di incendio doloso.