Tina Cipollari gela Gianni Sperti: “Cotone nei pantaloni”. Commento puntata 17 dicembre di Uomini e Donne

Uomini e Donne

Tina Cipollari ha tenuto banco per tutta la puntata del 17 dicembre di Uomini e Donne. Un episodio del dating show con poche storie da raccontare ma movimentato da tante battute dell’opinionista.

Tina Cipollari se l’è presa con Gemma Galgani e con il malcapitato Cavaliere Nicola. Ma l’opinionista ne ha avute anche per Gianni Sperti, che ha gelato con una battuta al vetriolo.

Tina Cipollari attacca Gianni Sperti, ma anche Leonardo Bozzetti

Una puntata che non ha lasciato il segno, quella del 17 dicembre di Uomini e Donne.

I risvolti del trono classico appassionano poco e tutto è stato poco significativo, a parte, il bacio di Gemma Galgani e Leonardo Bozzetti. Il Cavaliere e la Dama sono stati protagonisti di una scena al limite della decenza sulle note di “Cinquanta sfumature di Grigio“. Gemma Galgani che si strusciava languidamente contro un tavolo da biliardo e il Cavaliere che alla fine le ha dovuto concedere un bacio. Si, perché è stata la Dama torinese a volerlo, come sottolineato da Elena: “Lei che ti ha chiesto un bacio… Bacio fraterno”.

Già questo non depone a favore della veridicità di Leonardo Bozzetti.

Ma se si considera il fatto che, spente le telecamere, il Cavaliere non ha più voluto baciare Gemma Galgani, le congetture sembrano sempre più reali. Tina Cipollari è certa: “Buonanotte a tutti ciao… Ti sta bene… Si vede che non te ne frega niente“.

L’ennesimo Cavaliere che sfrutta la Dama torinese per visibilità. Che noia!

Tina Cipollari contro il Cavaliere Nicola e Gianni Sperti

A Uomini e Donne, nella puntata del 17 dicembre, Tina Cipollari ne ha avuto per tutti. L’opinionista ha strappato un sorriso a tutti attaccando Nicola, semplicemente per i suoi cappelli: “Andiamo avanti con sta frottola… Hai fatto una figuraccia“.

Il povero Cavaliere ha dovuto far osservare a tutti il suo cuoio capelluto per dimostrare che i capelli non sono, in realtà, tinti. Nel batti e ribatti generale della puntata, Tina Cipollari ha detto la sua anche su Gianni Sperti: “Cotone nei pantaloni“.