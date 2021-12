Aldo Montano si ritira dal Grande Fratello Vip: l’ultimo abbraccio con Manuel Bortuzzo prima di lasciare

Grande Fratello

Aldo Montano ha deciso di ritirarsi dalla Casa del Grande Fratello Vip. L'ultimo abbraccio a Manuel Bortuzzo, crollato in lacrime una volta appresa la decisione dello schermidore.

Al Grande Fratello Vip arrivano nuove importanti decisioni da parte dei concorrenti. Dopo le scelte della scorsa puntata, questa volta gli ultimi ‘Vipponi’ sono tenuti a decidere se rimanere nella Casa sino alla finale del 14 marzo 2022 oppure uscire stasera stessa. La grande sorpresa arriva da Aldo Montano, che ha deciso di ritirarsi dal gioco: preziosissimo l’ultimo abbraccio con Manuel Bortuzzo, tra le lacrime.

Aldo Montano si ritira: le decisioni degli ultimi concorrenti

Il prolungamento del Grande Fratello Vip sino al 14 marzo 2022, data della finale, vede i concorrenti costretti a prendere un’ardua decisione.

Da un lato rimanere nella Casa sino alla data stabilita e concorrere per la vittoria, dall’altro uscire stasera stessa dal gioco. La scorsa settimana una buona fetta di concorrenti ha deciso il suo destino: questa sera sono i rimanenti a scegliere se restare o meno, e lo faranno direttamente in studio.

I primi a raggiungere Alfonso Signorini sono Sophie Codegoni, Davide Silvestri e Manila Nazzaro: tutti e tre i concorrenti decidono di rimanere in gioco.

Le ultime scelte ufficiale coinvolgono invece Soleil Sorge, Jessica Selassié e Aldo Montano. Se le prime due decidono di continuare, Montano annuncia invece il ritiro ufficiale: “Da sportivo ci sono già passato con le Olimpiadi di Tokyo, e lasciare la squadra non è una cosa facilissima. Ti devo quindi comunicare che lascio la Casa e lascio correre i miei compagni di squadra da soli“.

Aldo Montano: l’ultimo abbraccio con Manuel Bortuzzo

Alfonso Signorini rimane spiazzato e parla di doccia fredda, consapevole anche lui che se ne va uno dei grandi protagonisti di questa edizione.

Lo schermidore motiva così la sua decisione: “Io ero programmato per fare tre mesi, noi sportivi ragioniamo ad obiettivi e l’obiettivo era quello.

Poi ho due figli a casa e una moglie che mi aspetta. Il mio bimbo piccolo lo voglio veder crescere e fare i primi passi“. La scelta di Montano ha gettato Manuel Bortuzzo nello sconforto. Il rapporto tra i due coinquilini nella Casa si è fatto ogni giorno più prezioso e la scelta dello schermidore ha portato il giovane nuotatore alle lacrime.

Per questo motivo Alfonso Signorini ha concesso ad Aldo Montano un ultimo importante abbraccio con Manuel Bortuzzo.

In Super-Led i due concorrenti si ritrovano occhi negli occhi per l’ultima volta nella Casa, con il ragazzo che scoppia in lacrime abbracciando Aldo.