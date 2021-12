Daddy’s Home 2: la trama ed il cast del film con Mark Wahlberg in onda su Italia 1

Programmi TV

La proposta di Italia1 per la prima serata di sabato 18 dicembre è una commedia statunitense dal grande cast. In Daddy’s Home 2 tornano il padre e il patrigno del primo film questa volta con l’intento di unire le forze per dare ai loro figli un Natale perfetto, anche se i loro piani subiranno degli imprevisti portati dal papà di Dusty e dall’affettuoso ed emotivo papà di Brad che rovineranno a tutti la vacanza. La trama ed il cast del film che va in onda su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa.

Daddy’s Home 2: il cast e le curiosità sulla pellicola

Daddy’s Home 2 è un film del 2017 diretto da Sean Anders, regista e sceneggiatore che aveva già curato la regia del primo capitolo dal titolo di Daddy’s Home uscita nel 2015 ma che si era fatto già notare dal grande pubblico per l’altra commedia dal titolo Come ammazzare il capo 2.

Al cospetto del regista tornano i protagonisti della prima pellicola Mark Wahlberg e Will Ferrell, coppia affiatata che già in passato si era vista collaborare nel film dissacrante dal titolo I poliziotti di riserva. L’attore Wahlberg nel corso della sua carriera ha saputo reinventarsi e diventare anche modello, rapper e produttore cinematografico, privilegiando però la carriera attoriale.

I suoi film più famosi sono quasi tutti di genere commedia o fantascientifico, ricordiamo a tal proposito i film dedicati all’orsetto irriverente Ted o la saga dei robot di Transformers.

Insieme al loro il cast si fregia della partecipazioni di grandi nomi del cinema mondiale come il grande Mel Gibson, l’apprezzato John Lithgow e l’attore, cantante e wrestler John Cena, l’attrice Linda Cardellini ed anche Scarlett Estevez.

Daddy’s Home 2: la trama del film

Brad e Dusty hanno tutte le intenzioni di regalare ai loro figli delle vacanze da sogno ma non sanno cosa gli aspetta.

A rovinargli le intere vacanze arriveranno infatti i loro padri invasivi. I due amici dovranno quindi occuparsi non solo dei propri figli ma anche dei loro genitori e la situazione crollerà definitivamente quando a palesarsi sarà il terzo nonno, l’intimidatorio ed alquanto pericoloso papà di Adrianna.