Estrazioni Lotto: l’estrazione dei numeri del Lotto di oggi sabato 18 dicembre 2021 a partire dalle ore 20:00

Appuntamento con il gioco del Lotto nel nuovo weekend del mese di dicembre. Sabato 18 dicembre 2021 alle ore 20:00 va in scena la nuova estrazione dei numeri del gioco del Lotto che si posizioneranno sulle amate e storiche ruote che lo popolano. Una nuova occasione per i giocatori di andare a caccia dei premi da poter vincere attrverso i sorteggi che si terranno come al solito dalle ore 20:00 nelle storiche sedi di Roma, Napoli e Milano. Controlla tutti i numeri del Lotto che saranno consultabili da qualche minuto dopo.

Qualora ne avessi bisogno qui puoi trovare le vecchie estrazioni del Lotto, ricordandoti che oggi ci saranno anche le estrazioni del Million day, insieme ad un nuovo concorso del Superenalotto.

Lotto: i dati dell’estrazione di giovedì 16 dicembre 2021

Prima che i giocatori si immergano in una nostra estrazione del giorno, cerchiamo di capire cosa sia successo dennl’occasione che si è tenuta giovedì 2 dicembre 2021 quando si è tenuta l’ultima estrazione dei numeri del Lotto, sempre gestita da Lottomatica. Come al solito in questa occasione sono stati impegnati tanti giocatori che hanno sfidano la fortuna in cerca dei premi che la Lotteria è in grado di regalare.

Nelle storiche sedi di Roma, Milano e Napoli le estrazioni sono state effettuate a partire dalle ore 20:00 ed i risultati sono stati consultabili da qualche minuto dopo su tutte le piattaforme di riferimento oltre che con la consueta rubrica che teniamo sulle nostre pagine.

Riportiamo il risultato dei sorteggi nella tabella qui sotto, specificando le ruote e l’ordine dei numeri estratti:

Ruote 1°

Estratto 2°

Estratto 3°

Estratto 4°

Estratto 5°

Estratto BARI 44 70 29 10 62 CAGLIARI 42 32 52 11 8 FIRENZE 61 82 49 22 4 GENOVA 90 81 47 77 45 MILANO 28 55 61 59 87 NAPOLI 14 32 35 64 79 PALERMO 25 43 87 19 44 ROMA 9 69 66 3 79 TORINO 48 32 12 81 47 VENEZIA 22 46 33 61 83 NAZIONALE 84 13 37 53 44

Estrazioni del Lotto: le vincite messe a segno regione per regione il 16 dicembre 2021

Cerchiamo qui di fare un bilancio dell’estrazione tenutasi due guorni fa, con i numeri che hanno dato tante soddisfazioni ai giocatori che hanno preso parte al concorso, donando loro delle vincite sparse in tutte le regioni d’Italia.

La tabella sottostante riporta tutte le vincite di giovedì 16 dicembre 2021 che si sono verificate regione per regione, specificando anche l’ammontare delle vincite riscontrate:

Regione Vincite Ammontare ABRUZZO 4,900 151.819,00 € BASILICATA 1,619 36.489,00 € CALABRIA 4,992 136.906,00 € CAMPANIA 16,738 584.285,00 € EMILIA ROMAGNA 13,949 382.426,00 € FRIULI VENEZIA GIULIA 4,748 130.015,00 € LAZIO 17,135 679.530,00 € LIGURIA 4,822 178.943,00 € LOMBARDIA 39,472 1.046.515,00 € MARCHE 4,702 153.947,00 € MOLISE 895 24.039,00 € PIEMONTE 16,478 505.252,00 € PUGLIA 15,853 457.260,00 € SARDEGNA 6,011 203.812,00 € SICILIA 19,380 476.317,00 € TOSCANA 8,537 265.555,00 € TRENTINO ALTO ADIGE 2,233 68.059,00 € UMBRIA 2,306 81.303,00 € VALLE D’AOSTA 441 11.037,00 € VENETO 19,887 510.839,00 €

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.