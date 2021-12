Grande Fratello Vip accoglie nuovi concorrenti: entrano Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme

Grande Fratello

Il cast del Grande Fratello Vip si arricchisce di tre nuovi concorrenti. Nella puntata di questa sera hanno varcato la fatidica Porta Rossa 3 new entry pronte a mettersi in gioco sino alla finale del 14 marzo 2022: si tratta di Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme. L’attrice, l’ex corteggiatore di Uomini e donne e l’ex Professoressa de L’Eredità vengono accolti in Casa dai restanti componenti del gruppo.

Il GF Vip accoglie nuovi concorrenti: Eva Grimaldi e Alessandro Basciano

Al Grande Fratello Vip le sorprese non finiscono mai e questa sera entrano nella Casa 3 nuovi concorrenti.

Il prolungamento di questa edizione sino al 14 marzo 2022 ha portato la produzione a rimpolpare il cast, rinnovandolo settimana dopo settimana con numerosi nuovi ingressi. Dopo Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli, questa sera è il turno di nuovi volti pronti a mettersi in gioco.

La prima new entry è Eva Grimaldi, sul cui ingresso nella Casa si vociferava già da diversi giorni: l’attrice è pronta a gareggiare e ad arrivare fino in fondo. Il secondo nome è quello di Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e donne.

Il ragazzo ha preso parte anche all’edizione di Temptation Island Vip cui partecipò anche Manila Nazzaro. Nella Casa, infatti, l’ex Miss Italia l’ha subito riconosciuto e l’ha descritto come un ragazzo sensibile e perbene. Il suo ingresso a Cinecittà ha suscitato in particolare le attenzioni di Soleil Sorge e Sophie Codegoni: sono loro infatti le ‘Vippone’ che maggiormente intrigherebbero Basciano.

Possibili flirt all’orizzonte nella Casa?

La terza new entry è l’ex professoressa Federica Calemme

L’ultimo ingresso di questa sera, dopo quelli di Eva Grimaldi e Alessandro Basciano, è quello di Federica Calemme.

Il suo volto non è così sconosciuto al grande pubblico: la modella è stata infatti una delle professoresse de L’Eredità, il game show di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Il primo ad incontrarla, in Super-Led, è Giucas Casella che, tuttavia, non la riconosce e viene messo in difficoltà da un divertito Alfonso Signorini.

Alla fine l’illusionista rientra in salone, sino a quando non fa capolino la stessa Federica che viene accolta calorosamente da tutto il pubblico.