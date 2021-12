Gru da cantiere crolla su un palazzo di sette piani: coinvolte delle persone, ci sono morti e feriti

Cronaca Italia

Grave disastro questa mattina a Torino: una gru da cantiere è crollata su un palazzo e l’incidente ha coinvolto alcune persone. Secondo quanto riportano le prime informazioni, ci sarebbe anche una vittima. Sul posto numerosi sanitari oltre a Carabinieri e Polizia.

Crolla gru a Torino: coinvolte almeno 3 persone, 1 morto

Le fonti locali riferiscono che il crollo della gru a Torino è avvenuto questa mattina, sabato 18 dicembre 2021: la gru da cantiere si trova in via Genova all’altezza del civico 107.

Per causa ancora da verificare, sarebbe crollata su un vicino palazzo di sette piani. Il crollo avrebbe coinvolto alcune persone, tra cui 3 operai al lavoro nel cantiere: un tweet dei Vigili del Fuoco informa che gli stessi sono rimasti incastrati sotto l’intelaiatura e sono ancora in corso le operazioni per estrarli.

Il bilancio dell’avvenimento però sarebbe già confermato come molto grave: Rai News riporta in questi minuti che in tutto i coinvolti sarebbero 5: ci sarebbero tre feriti e due morti a seguito del crollo della gru a Torino. La Stampa riporta che le vittime sarebbero due montatori di una ditta di Milano, in quel momento al lavoro proprio sulla gru.

🔴 #Torino, crollo gru. #vigilidelfuoco impegnati, anche con squadre #usar, nelle complesse operazioni di estrazione dei tre operai rimasti incastrati sotto una parte dell’intelaiatura [#18dicembre 11:00] pic.twitter.com/Vy0cHJVIOy — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 18, 2021

2 morti e 3 feriti per il crollo della gru: il bilancio della tragedia

In via Genova a Torino sono arrivati numerosi mezzi di soccorso: 4 squadre dei Vigili del Fuoco, i soccorritori del 118, ma anche auto dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Polizia Municipale che si sta occupando di chiudere il traffico.

Sul posto sarebbe presente inoltre lo Spresal dell’Asl di Torino, ovvero il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro: a loro spetterà il compito di indagare sulle cause che hanno portato ai finora 2 morti e 3 feriti per il crollo della gru.

Questo il tweet dei Vigili del Fuoco degli ultimi minuti: “Torino, intervento dei Vigili del fuoco alle 10 in via Genova per una gru da cantiere caduta su un palazzo di sette piani. Coinvolti tre operai, rimasti incastrati sotto una parte dell’intelaiatura. Sul posto quattro squadre, intervento in atto“.