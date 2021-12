Luciana Littizzetto e i figli in affido: a Verissimo la comica ricorda il primo incontro e la loro crescita

Programmi TV

Luciana Littizzetto ha raccontato a Verissimo, ospite per la prima volta nel salotto di Silvia Toffanin, il suo rapporto con i figli in affido Jordan e Vanessa. La comica torinese ha aperto il suo cuore raccontando il percorso di affido, dalla chiacchierata illuminante con Maria De Filippi sino alla crescita dei figli, che oggi sono diventati adulti: “Sono delle brave persone, ed è la cosa più importante“.

Luciana Littizzetto e i figli in affido: il primo incontro

Luciana Littizzetto ha rivissuto a Verissimo il lungo percorso di crescita di Jordan e Vanessa, i due figli presi in affido da piccoli assieme all’ex compagno Davide.

La comica torinese, ospite per la prima volta di Silvia Toffanin, ha affrontato un lungo racconto, cominciato da una intima chiacchierata con l’amica Maria De Filippi. Fu la conduttrice, infatti, ad illuminare la Littizzetto circa la possibilità di prendere dei bimbi in affido: “Lei aveva già iniziato questa esperienza di affido. Io ce l’avevo per la testa, ma non avevo ancora ben definito i contorni“.

Sino alla decisione di muoversi in questa direzione e di prendere in affido due bambini: “Il primo incontro è stato a Milano.

L’abbinamento è stato con una comunità vicino a Pavia. Siamo andati io e Davide ad incontrarli, quindi è stato molto emozionante. Poi era un’esperienza di affido, non adozione, quindi l’affido prevede che i figli tornino nella famiglia d’origine“.

Jordan e Vanessa, i figli in affido di Luciana Littizzetto

L’arrivo di Vanessa e Jordan nella famiglia di Luciana Littizzetto ha portato una ventata di felicità nella sua vita. Parlando di Jordan, la showgirl racconta il carattere esuberante e “birichino” del ragazzo, tra cui un’epica marachella commessa a scuola: “È sempre stato più grande della sua età.

Dopo 15 giorni mi chiama la maestra di Jordan e mi chiede di andare. Mi dice: ‘Guarda che suo figlio vende i suoi autografi. Li ritaglia dal diario’. Io mi ero accorta che aveva tutte le pagine del diario ritagliate dove c’era la mia firma. Lui ritagliava, poi li incollava in un foglio e li vendeva a 1 euro l’uno“.

Dall’altro lato, invece, Luciana Littizzetto descrive l’altra figlia, Vanessa, come “più tranquilla, più donna, più tormentata ed inquieta“.

Luciana Littizzetto orgogliosa dei suoi figli: “Sono delle brave persone“

Luciana Littizzetto ricorda il momento in cui Jordan e Vanessa incontrarono la mamma naturale: “Loro hanno visto la loro mamma naturale e vedono il genitore in uno spazio che si chiama ‘spazio neutro’.

Nei servizi sociali è uno spazio tranquillo dove c’è uno psicologo che assiste e controlla che nei dialoghi non succedano dei problemi o che non vengano dette cose che potrebbero turbare il bambino“. La madre naturale ha successivamente voluto troncare ogni rapporto con loro: “Non l’hanno più vista per una questione personale. Quindi sono rimasti con noi“.

La comica torinese rivela anche come i figli tendano a non chiamarla “mamma“: “È anche comprensibile.

I bambini in affido la mamma l’hanno conosciuta e ci hanno vissuto insieme. Quindi fanno fatica, ed io lo comprendo. All’inizio questa cosa qua mi faceva soffrire di più“. Ad oggi Jordan e Vanessa sono cresciuti e Luciana Littizzetto è orgogliosissima di loro: “Sono delle brave persone, ed è la cosa più importante“.