Sapiens – Un solo pianeta: Mario Tozzi in onda su Rai3 per raccontare le bellezze di Firenze

Sabato 18 dicembre 2021 torna su Rai3 in prima serata lo speciale programma di approfondimento scientifico e culturale condotto dall’apprezzato Mario Tozzi. Firenze e le bellezze della sua arte einsieme alla sua affascinante cifra architettonica saranno al centro della nuova puntata di Sapiens – Un solo pianeta, per il racconto di un viaggio nei luoghi simbolo di ingegno e grandezza nella storia di tutti noi sapiens. Tutto questo e molto altro sarà al centro del nuovo appuntamento in onda a partire dalle ore 21:45 con il divulgatore scientifico a fare come sempre da Cicerone nel viaggio che ci porterà alla scoperta di una Firenze come mai vista prima.

Sapiens – Un solo pianeta: il nuovo appuntamento in onda su Rai3

Mario tozzi continua il suo racconto della vita dei sapiens e del pianeta che ci ospita in una nuova appassionante puntata della trasmissione da lui ideata e condotta da titolo Sapiens – Un solo pianeta. Il nuovo appuntamento va in onda in prima serata su Rai3 a partire dalle ore 21:45 circa.

Il divulgatore scientifico farà compagnia agli spettatori del programma con un nuovo viaggio alla scoperta della fantastica città di Firenze, tra i segreti riposte nelle rocce che hanno contribuito a costruire la sua grande ed iconica bellezza che dal Rinascimento in poi l’ha resa un simbolo del genio e dell’estetica umana.

Sapiens – Un solo pianeta: gli argomenti della sesta puntata

Sabato 18 dicembre 2021 il conduttore racconterà al pubblico i segreti della bellissima città di Firenze riposti nella storia geologica e nelle pietre che hanno permesso a costruirla sin dalla sua alba.

La storia di del capoluogo toscano dagli etruschi fino ai Medici arrivando fino ai giorni nostri, in un viaggio fatto oltre che di pietre anche di sabbia antica come quella che ha costruito lo scheletro dei palazzi più importanti della città.

Non mancherà poi un approfondimento del tipico marmo bianco delle Alpi Apuane, il cui aspetto caratteristico impreziosisce da secoli facciate del suo Duomo come quelle del Battistero, oltre ad aver esaltato la mano di artisti come riconosciuti geni mondiali come Michelangelo.