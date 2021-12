Terremoto a Milano, forte scossa tra 4.3 e 4.8 di magnitudo: l’epicentro nella provincia di Bergamo

Cronaca Italia

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina a Milano e in Lombardia: la terra ha tremato brevemente ma con una magnitudo considerevole tale da non essere ignorata dalla cittadinanza. Secondo quanto riporta in questi minuti l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’epicentro è situato in provincia di Bergamo.

Terremoto tra 4.3 e 4.8 in Lombardia: la segnalazione dell’INGV

Mattinata movimentata per la Lombardia, dove si è registrato un terremoto tra Milano e Bergamo.

Al momento non vengono riportati danni, ma solo paura e la distinta sensazione della terra che trema sotto i piedi. Come confermato in questi minuti da un tweet dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il terremoto ha avuto una magnitudo tra 4.3 e 4.8 ed è avvenuto alle 11.34 del 18 dicembre in una zona vicino Bergamo.

La stima poi è stata rivista e pochi minuti fa si è appreso che l’epicentro esatto è a 2km da Bonate Sotto, ad una profondità di 26km. Dall’account social Earthquake Network, invece, si apprende che il terremoto è stato segnalato tramite l’app Rilevatore Terremoto a 23km da Milano: “346 segnalazioni in un raggio di 91km“.

Terremoto a Milano e Lombardia: tanti messaggi in rete

Il terremoto con epicentro nel bergamasco di pochi minuti fa non ha lasciato indifferenti numerose persone, che si sono riversate su Twitter per chiedere conferma o offrire le prime reazioni: “terremoto a milano, me la sono fatta sotto” scrive uno, mentre altri hanno addirittura registrato il momento esatto della scossa, chiaramente avvertibile.

Selvaggia Lucarelli ha ironizzato riportando in alto un suo tweet sul venerdì 17 appena trascorso: “La nebbia.

La pandemia. Milano” a cui ha ora aggiunto “Il terremoto“. Al momento, si ripete, non vengono segnalati danni a cose o persone, ma Ansa riporta che per ci sono persone scese in strada dopo aver sentito il proprio palazzo tremare.