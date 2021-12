Flora Canto torna alla conduzione di Fatto da mamma e da papà: quando andrà in onda il programma e gli ospiti

Programmi TV

Flora Canto dovrebbe presto tornare in televisione con una nuova versione del programma che ha portato in onda la scorsa estate: Ecco di cosa si tratta e quando dovrebbe andare in onda.

Flora Canto è pronta a tornare in televisione a qualche mese di distanza dalla sua ultima apparizione. L’attrice e conduttrice aveva debuttato la scorsa estate alla conduzione di Fatto da Mamma, programma che portava ai fornelli del sabato pomeriggio di Rai2 note mamme vip pronte a raccontarsi mentre preparavano il pranzo in compagnia delle domande della Canto. Sembra proprio che il programma e la sua conduttrice siano pronti a tornare in onda con il nuovo anno, in una nuova chiave rinnovata del format che possa portare anche un punto di vista differente agli amici all’ascolto. Tutte le novità e le indiscrezioni sul nuovo programma di Flora Canto, Fatto da mamma e da papà.

Fatto da mamma e da papà: il nuovo programma di Flora Canto

Fatto da mamma è pronto a tornare in onda con una chiave rinnovata e più al passo con i tempi. Stando infatti alle indiscrezioni riportate da TvBlog.it, sembra proprio che con il nuovo anno la trasmissione condotta da Flora Canto con successo la scorsa estate possa tornare con un raddoppio.

Dovrebbe infatti chiamarsi Fatto da mamma e da papà la nuova versione del format nel quale gli ospiti della conduttrice si raccontano mentre preparano gustose ricette.

Il programma dovrebbe così non solo occuparsi delle sole mamme Vip ma anche di alcuni padri personaggi famosi che si occupano con amore dei loro figli e che racconteranno il loro punto di vista sull’essere genitori.

Un’idea questa che potrebbe rivelarsi vincente per il ritorno del programma che dovrebbe verificarsi intorno alla metà di gennaio 2022 e più precisamente a partire dal 15.

Fatto da mamma e da papà: chi dovrebbe partecipare al programma

Il ritorno del programma in questa nuova chiave permetterà al pubblico di Rai2 di conoscere altri Vip nel racconto delle loro abilità in casa e con i figli.

Stando alle indiscrezioni riportate dal sempre informato TvBlog.it, ai fornelli della trasmissione dovrebbero arrivare svariati personaggi famosi tra i quali proprio il compagno di Flora Canto, l’attore e conduttore Enrico Brignano. I due sono diventati genitori per la seconda volta lo scorso luglio e sicuramente ne parleranno durante la puntata di Fatto da mamma e da papà.

Gli altri ospiti della trasmissione, stando sempre alle indiscrezioni riportate da Tvblog.it, dovrebbero essere invece Stefano De Martino, Massimo Ciavarro, Rita Dalla Chiesa, Aida Yespica, Monica Leofreddi, Emis Killa, Massimiliano Rosolino, Gigi e Ross, Emanuela Aureli, Anna Moroni, Fiona May, Valentina Persia, Justine Mattera.