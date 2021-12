Freedom – Oltre il confine: torna su Italia1 il programma condotto da Roberto Giacobbo

Programmi TV

Domenica 19 dicembre 2021 torna in onda su Italia1 Freedom - Oltre il confine. La trasmissione condotta da Roberto Giacobbo presenta la sua nuova stagione con un viaggio oltreoceano alla scoperta di Las Vegas.

Italia1 nella prima serata di domenica 19 dicembre 2021 ripropone il ritorno dell’amato divulgatore scientifico Roberto Giacobbo. Il conduttore torna al timone della sua Freedom – Oltre il confine a partire dalle ore 21:20 circa quando condurrà la prima di 13 puntate in compagnia con la trasmissione che cerca di svelare i misteri che ci circondano, raccontando posti magici e misteriosi grazie alla nuova veste grafica della nuova stagione. Il programma avrà infatti la possibilità di usufruire di nuove tecnologie per rendere al meglio le immagini che in ogni puntata faranno da contorno al racconto delle storie appassionanti presentate da Giacobbo.

Freedom – Oltre il confine: la prima puntata della nuova stagione

Riparte oggi domenica 19 dicembre 2021 la nuova stagione di Freedom – Oltre il confine. La prima delle tredici puntate in programma della nuova edizione sarà condotta come al solito da Roberto Giacobbo, volto noto della trasmissione e della divulgazione scientifica televisiva.

Il primo appuntamento con le trasmissione andrà in onda a partire dalle ore 21:30 circa su Italia1 e porterà il conduttore oltreoceano alla scoperta di Las Vegas.

Giacobbo sarà infatti immerso nel mistero di questa città accattivante e simbolo del gioco d’azzardo e di tutto ciò che le ruota intorno, con l’intento di spiegare quanto ci sia di vero dietro la capacità di leggere nel pensiero.

Il titolo della puntata sarà infatti Las Vegas Mentalista e tratterà i temi della telepatia e del mentalismo, più comunemente noti come sesto senso.

Tra servizi esclusivi e viaggi inaspettati, Freedom – Oltre il confine si fregerà di mostrare al pubblico italiano l’interessante intervista a Gerry Mc Cambridge, noto mentalista che della sua capacità di leggere la mente ha fatto il suo cavallo di battaglia ed una vera e propria arte.

Inoltre Roberto Giacobbo inizierà un vero e proprio viaggio nei segreti della mente parlando della quasi sconosciuta Sindrome del Natale.

Nel corso dell’appuntamento il conduttore tornerà poi in Italia per scendere nelle cave di Monteverde, sotto il cuore pulsante di Roma.