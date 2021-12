Milly Carlucci annuncia un gradito ritorno: da febbraio 2022 torna Il cantante mascherato

Programmi TV

Milly Carlucci in persona ieri sera ha regalato al pubblico una succosa anticipazione. La conduttrice ha infatti annunciato il ritorno de Il cantante mascherato per il nuovo anno. Scopri quando tornerà in onda su Rai1.

Ci è voluta proprio Milly Carlucci in persona per anticipare il gradito ritorno in televisione di uno degli show più simpatici e riusciti degli ultimi anni. Durante la finalissima di Ballando con le Stelle che ha incoronato come vincitrice la sorprendente ed emozionante Arisa, sono arrivate le parole della conduttrice del format esportato in tutto il mondo dalla Sud Corea. Dopo le prime due riuscite edizioni è infatti pronto a tornare sugli schermi di Rai1 il sorprendente programma dal titolo Il cantante mascherato, come ammesso proprio dalla Carlucci poco prima di presentare l’intervento in studio dell’ultimo vincitore della trasmissione Red Canzian.

Il cantante mascherato ritorna presto su Rai1: l’annuncio di Milly Carlucci

Si farà la terza edizione del sorprendente programma che cela l’identità dei personaggi famosi nascosti dietro le appariscenti maschere da loro scelte. Il cantante mascherato 3 era nell’aria già da tempo ma a confermare il ritorno della trasmissione ci ha pensato proprio Milly Carlucci, apprezzata conduttrice delle prime due edizioni.

Il format portato in tutto il mondo sulla base di un programma sudcoreano aveva già conquistato il pubblico italiano a partire dal 2020 e lo aveva convinto talmente tanto da riuscire a farlo diffidare dalle recenti imitazioni viste su altri canali con fortune alquanto negative.

La conduttrice ieri sera era impegnata a presentare l’attesa finale di Ballando con le Stelle e poco prima della sfida conclusiva tra i 4 finalisti rimasti in gara, ha avuto l’opportunità di ospitare in studio quello che di fatto è stato l’ultimo vincitore della trasmissione.

L’arrivo di Red Canzian ha infatti permesso a Milly Carlucci di annunciare il ritorno de Il cantante mascherato per il prossimo febbraio 2022.

Il cantante mascherato: quando andrà in onda

Il ritorno in televisione de Il cantante mascherato avverrà ovviamente su Rai1, la rete che ha ospitato con successo le prime due edizioni del programma. L’annunciato ritorno per il prossimo febbraio del 2022 farà debuttare la trasmissione verosimilmente per la settimana successiva alla conclusione del Festival di Sanremo che si terrà dall’1 al 5 dello stesso mese.