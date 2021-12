Tifone Rai causa oltre 100 morti e 300.000 sfollati nelle Filippine: le devastanti immagini del disastro

Cronaca dal Mondo

Il Tifone Rai si è abbattuto sulle Filippine, uno dei Paesi più vulnerabili agli impatti del cambiamento climatico. Si tratta dell’evento più potente di questo 2021 e avrebbe sinora causato oltre 100 morti. Intere aree sarebbero completamente isolate e il Governatore locale non ha potuto mettersi in contatto ancora con tutti i sindaci dei paesi colpiti.

Filippine devastate dal tifone Rai (o Odette): drammatico bilancio

Le notizie che arrivano dalle agenzie di stampa e quotidiani locali si aggiornano di ora in ora con un nuovo drammatico bilancio: le Filippine sono devastate dal tifone Rai (o Odette secondo la nomenclatura locale), il più potente a colpire l’area del sud-est asiatico in questo 2021 tragicamente pieno di eventi del genere.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, sarebbero oltre 100 i morti e ci sarebbero almeno 300.000 persone sfollate, costrette a fuggire dalle proprie case o resort lungo le spiagge falcidiate da venti a quasi 200 km/h.

Tra le provincie più colpite c’è quella di Bohol, popolare meta turistica. Sulla sua pagina Facebook, il governatore Arthur Yap sta aggiornando con difficoltà i cittadini sulla situazione: sono almeno 72 i morti accertati sinora nel suo territorio, ma non sarebbe ancora riuscito a mettersi in contatto con tutti i sindaci locali.

Yap ha anche postato alcune drammatiche immagini, ricondividendo le foto pubblicate dal sindaco Fernando B. Estavilla dell’isola di Pitogo.

Il tifone Rai ha distrutto strade e case: in arrivo aiuti dal Governo

Secondo quanto riporta l’Inquirer, giornale delle Filippine, il tifone Rai ha distrutto strade e case, tagliando i collegamenti con molti paesi e impedendo l’arrivo di elettricità e comunicazioni in molte aree.

Le fonti ufficiali, tra cui l’agenzia nazionale per la gestione dei disastri, riporta gravi danni e distruzioni definite “allarmanti”: gli oltre 18.000 soccorritori al lavoro stanno provando a far arrivare cibo e acqua nelle zone più colpite, così come sono impegnati a cercare superstiti e aiutare chi è in difficoltà.

Oltre alla provincia di Bohol, altre sono duramente colpite sono le isole di Siargao, Dinagat e Mindanao.

Lo stesso quotidiano riporta che il Governo di Manila del presidente Rodrigo Duterte si è impegnato a mettere in campo 2 miliardi di pesos filippini, l’equivalente di poco più di 35 milioni di euro, per aiutare i residenti di Visayas e Mindanao, duramente colpiti dal tifone Rai o Odette.

Il dipartimento dei lavori pubblici e delle strade è inoltre al lavoro per ripristinare la viabilità con i territori colpiti e facilitare l’arrivo di aiuti.