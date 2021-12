Alfonso Signorini gela Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip: sfuriata in diretta contro l’opinionista

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip volano scintille tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la presenza in studio di Alex Belli, che è tornato a parlare del suo turbolento rapporto con Soleil. L’attore e l’opinionista hanno acceso lo scontro e Signorini ha cercato di placare gli animi. Ma, impossibilitato a far tornare la quiete in diretta, è esploso contro la Bruganelli chiedendole il silenzio.

Sonia Bruganelli contro Alex Belli: è bagarre in studio

Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli ai ferri corti al Grande Fratello Vip.

In studio è esplosa la bagarre complice un iniziale, duro scontro tra la moglie di Paolo Bonolis e Alex Belli, presente nel gruppo dei concorrenti eliminati dal gioco. Il conduttore è tornato a parlare dell’attore e del suo difficile rapporto rimasto in sospeso con Soleil Sorge. Ma al centro della questione è la recente intervista rilasciata a Verissimo da Belli assieme alla moglie Delia Duran, nel corso della quale la modella ha duramente attaccato Soleil. All’attore viene quindi data colpa di non aver preso a dovere le difese della Sorge, mancandole di rispetto.

Ed è soprattutto Sonia Bruganelli a farglielo notare, accendendo subito un duro scontro verbale con l’attore in studio. Accortosi che la situazione stava degenerando ed impossibilitato a riprendere la diretta in maniera serena, Alfonso Signorini ha perso la pazienza. E ha sbottato duramente soprattutto contro la sua opinionista.

Alfonso Signorini zittisce Sonia Bruganelli: “Mi lasci parlare“

Nel marasma generale, Alfonso Signorini ha cercato di placare gli animi ma invano.

Se inizialmente ha tentato di zittire Alex Belli, è contro la Bruganelli che si scaglia la sua rabbia: “Anche tu Sonia, ti ho dato parola ma se te l’ho data posso anche togliertela.

Perdonami. Se ti dico ‘parla’ parla, se ti dico ‘un attimo’ mi lasci parlare, Sonia. Scusami“.

Indispettita dalla reazione del conduttore, Sonia Bruganelli ha tentato di chiudere il discorso: “Se non posso esprimermi allora perdonami Alfonso, eh“. Le parole dell’opinionista di fatto sono rimaste in sospeso e il suo intervento non è giunto a conclusione. Al punto che, durante la diretta, ha deciso di abbandonare lo studio per poi rientrare un’ora dopo la sfuriata.