Alla ricerca di Dory: in onda su Rai2 il divertente viaggio del pesciolino che vuole scoprire le sue origini

Torna in onda su Rai2 il divertente film per tutta la famiglia che racconta la storia del pesciolino blu Dory, voglioso di scoprire qualcosa in più sul suo passato. Scopri la trama e tutte le curiosità sulla pellicola.

La proposta di Rai2 per la prima serata di lunedì 20 dicembre 2021 è il ritorno di un amato film per tutta la famiglia che racconta la storia di Dory, il simpatico Pesce chirurgo che combatte con dei problemi di memoria. Nella pellicola Alla ricerca di Dory, in onda a partire dalle ore 21:20, gli spettatori godranno della divertente epopea di questo simpatico pesciolino che vive felicemente sulla barriera corallina insieme a Nemo e Marlin ma improvvisamente decide di partire alla ricerca di una famiglia che pensa la stia ancora cercando. La trama e le curiosità sulla pellicola in onda sul secondo canale.

Alla ricerca di Dory: le curiosità del film

Alla ricerca di Dory (dal titolo in lingua originale di Finding Dory) è una pellicola del 2016 diretto da Andrew Stanton, sceneggiatore e regista statunitense già primo Oscar per la Migliore sceneggiatura originale con Toy Story ed anche per Alla ricerca di Nemo. La pellicola è infatti da considerarsi sia un sequel che uno spin-off proprio di Alla ricerca di Nemo, uscito nel 2003 che si rivelò un vero e proprio caso sia al botteghino che tra la critica.

Il cast vocale del film vede la partecipazione di grandi personaggi del mondo dello spettacolo statunitense come Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Hayden Rolence, Ed O’Neill, Kaitlin Olson, Ty Burrell, Diane Keaton ed Eugene Levy. Per la verione del doppiaggio italiano invece la voce della protagonista Dory spetta a Carla Signoris, attrice e comica molto apprezzata, mentre al suo fianco nel ruolo di Marlin si può apprezzare la voce dell’amatissimo Luca Zingaretti.

Alla ricerca di Dory: la trama del film

Il film racconta la storia di Dory, un simpatico pesciolino che ci viene mostrato di come in tenera età viene separata dai genitori.

Il pesciolino però non ricorda granché della sua vita passata a causa dei frequenti problemi di memoria che le rende impossibile ricordare tutto quello che le succede.

In uno slancio però Dory è convinta che ci sia ancora qualcuno la fuori nell’oceano che la stia aspettando dopo così tanto tempo e nonostante le ovvie difficoltà decide di partire alla ricerca della sua famiglia natale. Tenteranno di aiutarla il pesce pagliaccio Marlin e il figlioletto Nemo, protagonista della prima indimenticabile pellicola della saga, ormai diventati vicini di casa ed anche grandi amici.

I tre partiranno per un lungo viaggio che li porterà ad affrontare avventure divertenti ed anche momenti emozionanti che riporteranno Dory ad un passo del suo passato che non le è mai stato così vicino.