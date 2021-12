Barù Gaetani chi è: tutto sul nipote di Costantino della Gherardesca e nuovo concorrente del GF Vip

Chi è

Barù Gaetani è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, questo il nome completo della new entry, è noto al grande pubblico per essere il nipote di Costantino della Gherardesca. Enologo ed esperto di cucina, Barù ha già vissuto numerose esperienze in televisione, da Pechino Express al fianco proprio di zio Costantino sino al ruolo di giudice ricoperto in Cuochi e fiamme.

Barù Gaetani: chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, meglio conosciuto al pubblico semplicemente come Barù Gaetani, è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip.

Del nuovo inquilino che andrà a popolare la Casa di Cinecittà conosciamo alcune informazioni circa la sua carriera e vita privata. A cominciare da un grado di parentela con un personaggio del piccolo schermo piuttosto noto: Costantino della Gherardesca. Il conduttore di Pechino Express è infatti zio di Barù: la coppia prese parte alla prima storica edizione del reality show nel 2012, classificandosi alla terza posizione. Dall’anno successivo lo stesso Costantino della Gherardesca divenne conduttore fisso del programma, sino ad oggi.

Non solo Pechino Express: Barù ha preso parte ad altre esperienze televisive. Una su tutte il ruolo di giudice ricoperto nel cooking show Cuochi e fiamme condotto dallo chef Simone Rugiati.

Barù Gaetani: la passione per la cucina e la storica relazione con Victoria Cabello

Barù Gaetani è un grande appassionato di cucina. Enologo ed esperto del settore dell’arte culinaria, il neo-concorrente del Grande Fratello Vip ha un profilo Instagram di oltre 37.000 followers.

Al suo interno condivide scatti personali e, soprattutto, fotografie inerenti al settore della enogastronomia.

Della sfera privata di Barù sappiamo invece davvero poco. In passato è stato sentimentalmente legato alla conduttrice tv Victoria Cabello, relazione poi interrotta. Ad oggi il suo cuore dovrebbe essere libero e, dunque, dovrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip da single. Magari galeotto potrebbe essere proprio il loft di Cinecittà: chissà se, nel corso di questa sua nuova esperienza televisiva, troverà una coinquilina pronta a fargli battere il cuore.