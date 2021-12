Drag Race Italia, la sfida tra drag queen alla finale: quando va in onda e Ambra Angiolini ospite

Programmi TV

Tempo di finale al talent show più accattivante della televisione. La gara tra le Drag Queen più strepitose del nostro Paese sta per giungere al termine e mostrerà il suo epilogo giovedì 23 dicembre 2021. Drag Race Italia è infatti arrivato alla puntata conclusiva della prima innovativa stagione italiana del format che visto nel parterre di giudici anche l’ex gieffino Tommaso Zorzi. Al suo fianco ancora una volta troveremo Priscilla, una che di drag queen se ne intende molto bene essendone una icona, ed anche la comica ed attrice Chiara Francini ai quali si aggiungerà come ospite speciale l’attrice Ambra Angiolini.

Drag Race Italia: quando sarà disponibile la finalissima

Drag Race Italia si appresta a vivere il suo appuntamento finale che svelerà chi si aggiudicherà il primo posto nella competizione più stravagante del nostro Paese. A partire da giovedì 23 dicembre 2021 dalle ore 22 in punto sarà disponibile solo su Discovery+ la puntata finale del talent che assegnerà ad un solo concorrente il montepremi in palio dal valore di 30mila euro, oltre alla possibilità di essere nominato Brand Ambassador per MAC Cosmetics per la durata di un anno oltre ad una iconica corona fornita di uno scettro messi in palio da Fierce Drag Jewels.

Il tema della puntata conclusiva sarà Eleganza extravaganza e metterà a dura prova le 4 drag queen rimaste in gara che verranno giudicate come al solito dalla collega Priscilla, dall’attrice e comica Chiara Francini ed anche dall’influencer ed amato personaggio televisivo Tommaso Zorzi.

L’ospite d’onore della finalissima sarà Ambra Angiolini chiamata a dire la sua sulle ultime prove del talent show.

Drag Race Italia: le 4 drag queen rimaste in gara

A contendersi il titolo di prima campionessa di Drag Race Italia saranno le 4 finaliste giunte all’appuntamento conclusivo.

Si daranno battaglia fino all’ultima esibizione Elecktra Bionic, Farida Kant, Le Riche e Luquisha Lubamba in un appuntamento che promette scintille e tanto make up.