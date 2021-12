Fedez si lamenta della suocera: la madre di Chiara Ferragni è troppo presente in casa The Ferragnez

TV e Spettacolo

Nella serie "The Ferragnez", Fedez e Chiara hanno parlato di alcuni loro segreti. Il rapper milanese ha parlato del suo fastidio per l'eccessiva presenza in casa da parte della suocera.

Con la serie The Ferragnez, la celebre coppia formata dal rapper Fedez e la famosa fashion blogger Chiara Ferragni, ha ottenuto un grande successo. Tant’è che si parlerebbe già di una probabile seconda stagione. Nella serie, targata Amazon Prime, sia Fedez che Chiara si sono messi a “nudo” rivelando molto di sé. In particolare, Fedez ha parlato delle sue ansie per il futuro e ha inoltre trattato l’argomento “suocera“.

Il rapporto tra Fedez e sua suocera Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni

Proprio nel corso delle puntate della serie, Fedez non ha nascosto il suo disagio nei confronti dell’eccessivo via vai in casa Ferragnez.

Un concetto espresso soprattutto nell’ultimo episodio della serie, in maniera molto incisiva e con parole forti: “Io volevo stare in casa con i miei figli e giocare con loro. Alla fine (con la famiglia di Chiara) ci vediamo sempre, io vedo solo loro. La suocera, due giorni su tre è sempre a casa. Meno. Pochi momenti ma buoni. Se nella vita io sono un dito nel cu** perché nasconderlo”.

Fedez ha quindi espresso un forte fastidio nei confronti dell’eccessiva presenza della madre di Chiara Ferragni in casa loro.

Una dichiarazione fatta in maniera schietta, quasi esasperata dalla situazione.

Fedez e Chiara Ferragni sul futuro di Leone

Oltre a queste dichiarazioni, nella serie possiamo assistere a molti altri sfoghi da parte della celebre coppia milanese. Fedez ha infatti parlato della sua eccessiva ansia per il futuro, una sorta di “metro di misurazione” del rapper.

Questa ansia del cantante, secondo quest’ultimo, si riflette anche nell’imminente carriera scolastica del figlio Leone. Lo psicoterapeuta, in risposta alle parole di Fedez, ha quindi fatto notare come la socialità di Leone con i compagni sarà direttamente legata a quella di Fedez e Chiara con gli altri genitori dei bambini.

A queste parole, Chiara Ferragni ribatte con “Minch***, allora non avrà amici. Se fosse per Fede, non avrebbe amici“, facendo notare un lato asociale del rapper. In effetti la stessa Chiara segnala questo difetto di Fedez anche durante gli incontri con i suoi familiari.