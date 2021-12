Maria De Filippi battibecca con un Cavaliere a Uomini e Donne: “Tu a mia domanda rispondi una bugia?”

Uomini e Donne

Maria De Filippi si è infuriata, a Uomini e Donne, nella puntata del 20 dicembre, per un'uscita di Luigi. Il Cavaliere ha accusato direttamente la redazione del dating show.

La puntata del 20 dicembre di Uomini e Donne è stata particolarmente frizzantina. Maria De Filippi ha battibeccato con Luigi, dopo che il Cavaliere aveva affermato di essersi sentito costretto dalla redazione a corteggiare una Dama.

Maria De Filippi ha detto francamente la sua opinione su Luigi e ha provato a far emergere la realtà. Nella confusione generale si è inserito anche Armando Incarnato, che ha candidamente ammesso di aver registrato una telefonata di Marika Geraci.

Maria De Filippi s’infuria con Luigi

La puntata del 20 dicembre di Uomini e Donne, ci ha dato tutte le soddisfazioni che aspettavamo da un po’.

Un mix tra liti feroci, accuse e attacchi epici di Maria De Filippi. Si perché la conduttrice di Uomini e Donne non s’arrabbia facilmente ma, quando lo fa, è inesorabile.

Il malcapitato bersaglio della furia mariana è stato Luigi, accusato in diretta di aver raccontato a una Dama di aver subito delle coercizioni dalla redazione di Uomini e Donne. Niente di più terribile per Maria De Filippi che ricevere della accuse a danno della sua redazione.

Praticamente come sventolare un fazzoletto rosso davanti a un toro.

Ma Luigi ne ha messo del suo per peggiorare ulteriormente la sua situazione, continuando a raccontare cavolate anche alla stessa conduttrice, che ha sbottato: “Tu a mia domanda rispondi una bugia?“. Ma il coraggioso Cavaliere non si è piegato continuando a raccontare favole e facendo intervenire ulteriormente Maria De Filippi: “Gioca a rimpiattino con le parole che a me annoia mortalmente… Io che interesse posso avere?

”.

Armando Incarnato ammette di aver commesso un reato

Come se non bastasse la sfuriata di Maria De Filippi, nella puntata del 20 dicembre di Uomini e Donne, anche Armando Incarnato ha dato il meglio di sé, accusando per l’ennesima volta Marika Geraci.

Nella lite, il Cavaliere partenopeo ha anche ammesso di avere registrato una chiamata della Dama: “Quaranta minuti di telefonata registrata… Dammi il consenso”.

Restiamo in attesa di ascoltare tutti insieme la registrazione nella prossima puntata.