Maria De Filippi senza filtro su Alessandra Celentano: “Strega di Biancaneve”. Commento 19 dicembre

La puntata di Amici 2021 del 19 dicembre è stata molto divertente. Ad animare la situazione ci hanno pensato Pio e Amedeo, ma sono stati ospiti anche Alessandra Amoroso e Fedez.

Perfino Maria De Filippi ha fatto divertire tutti con le sue battute ironiche su Alessandra Celentano.

I regali di Natale di Pio e Amedeo ad Amici 2021

La puntata del 19 dicembre di Amici 2021 è stata arricchita da tanti ospiti. Pio e Amedeo hanno animato la puntata con uno sketch divertente.

I due comici pugliesi hanno portato regali di Natale per tutti i protagonisti del talent show.

Per Rudy Zerbi il regalo era davvero ironico: “I santini… Ringraziare che sei qua“. Ad Alessandra Celentano, naturalmente, dei regali un po’ più aggressivi: “Per essere un po’ più violenti con i ragazzi“. Ma anche il presente per Maurizio Costanzo ha fatto ridere, perfino Maria De Filippi: “Lo scaldacollo per Maurizio… Non ti preoccupare quando lo lavi si stringe“.

In studio anche Fedez, che ha giudicato la gara canora e ha presentato una sua hit, con tanto di coreografia: “Un’ora di prove… Servizio d’istruzione“.

Peccato gli errori: “Se facevo bene, Justin Bieber spostati“.

Maria De Filippi dà la sua opinione su Alessandra Celentano

Alessandra Celentano è tornata al suo massimo splendore. L’arrivo di Cosmary come sua allieva della scuola, ha scatenato il meglio della maestra di ballo, come sottolineato da Maria De Filippi: “La vita che le stai facendo fare“.

L’insegnante di ballo ha attaccato in ogni modo la ballerina: “Stai facendo un decimo di quello che dovresti fare… Sembra che hai 180 anni… Lavorare molto… Troppo truccata“. Anche dopo l’esibizione di Cosmary la situazione non è migliorata: “Tutto fumo e niente arrosto… Una ragazza che s’impegna molto… Il voto è tre“.

Maria De Filippi ha dichiarato la sua opinione su Alessandra Celentano senza peli sulla lingua: “Un po’ stronza ma anche spiritosa…Strega di Biancaneve… Roviniamo il Natale“.