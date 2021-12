Samantha De Grenet posta un video da un lettino d’ospedale, le condizioni di salute della showgirl: il post

TV e Spettacolo

Samantha De Grenet sta passando un difficile periodo per la sua salute. La showgirl ha subito un'operazione al menisco e ora è costretta a dedicarsi al riposo.

Samantha De Grenet è da anni un personaggio della televisione italiana sotto varie vesti. La bella showgirl si è fatta conoscere come conduttrice, modella e opinionista.

Negli ultimi anni la presentatrice televisiva dal carattere deciso si è fatta conoscere anche per la sua partecipazione a dei reality show molto famosi. All’inizio è stata la volta dell’Isola dei Famosi, mentre lo scorso anno Samantha De Grenet ha partecipato al Grande Fratello Vip5.

Adesso la modella sta affrontando dei problemi di salute, come comunicato da lei stessa attraverso un video postato sul suo account Instagram. Samantha De Grenet ha subito un’operazione al menisco.

Le condizioni di salute di Samantha De Grenet

Samantha De Grenet ha raccontato ai suoi followers di aver subito una fastidiosa operazione. La modella ha condiviso un video sul suo account Instagram, direttamente da un lettino d’ospedale. Il filmato aveva come sottofondo la canzone: “Oops!… I Did It Again” di Britney Spears.

La gamba appare parzialmente fasciata e la didascalia della showgirl spiega la sua situazione di salute: “E anche questa è fatta!!!

“. Negli hashtag scelti dalla modella si capisce che tipo di operazione ha subito Samantha De Grenet: “#semprecolilsorriso #thinkpositive #samanthadegrenet #operazionealmenisco“. Si tratta, quindi, di un’operazione al menisco.

La modella ha ringraziato tutti coloro che l’hanno voluta sostenere in questo momento complicato: “Un bacino a tutti e grazie per tutti i messaggi che delicatamente mi avete mandato privatamente“.

Samantha De Grenet ha utilizzato il suo post social anche per ringraziare l’équipe medica che l’ha assistita.

Samantha De Grenet: il periodo post operatorio della showgirl

Samantha De Grenet ha raccontato sui social la sua operazione al menisco.

Il post social si concludeva con le sue intenzioni per il futuro prossimo. Naturalmente la showgirl intende dedicarsi al riposo: “Ora starò buona per un po’ e avrò una bella scusa per farmi coccolare“.

Dopo il primo post, infatti, la modella ha condiviso un altro messaggio social, sdraiata su un letto. Samantha De Grenet si è detta annoiata: “Che barba, che noia, che barba… Che poi in realtà a casetta io sto tanto bene!!!“.