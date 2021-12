The Ferragnez 2: Tutto quello che si sa sulla seconda stagione della serie targata Amazon Prime

TV e Spettacolo

La serie "The Ferragnez", incentrata sul celebre duo, ha riscontrato un grande successo in tempi record. A poco tempo dall'uscita della prima stagione, infatti, vi sono già indiscrezioni su una possibile seconda stagione.

Fedez e Chiara Ferragni sono due personaggi molto noti e la prima stagione della serie The Ferragnez, che puntava a mostrare al grande pubblico numerosi spaccati della quotidianità della coppia e della famiglia, ha avuto un enorme successo. La coppia ha già spiegato settimane fa che, se la prima stagione fosse andata bene, ci sarebbe stata una seconda stagione, che a questo punto possiamo dare come fortemente probabile.

Le indiscrezioni sulla seconda stagione

Proprio il successo ottenuto dalla prima stagione della serie, incentrata sul cantante e la celebre fashion blogger, porta a parlare di una possibile seconda stagione.

La serie, uscita a Dicembre 2021, mostra da vicino la vita dei due Vip di Milano. Nulla di troppo diverso, in sostanza, dalle storie Instagram con cui il duo aggiorna quotidianamente i suoi fan. Proprio questo tipo di format ha spinto milioni di italiani a divorare in tempi record la serie.

A poco tempo dall’uscita della prima stagione, e sebbene non ci sia ancora un annuncio uffuciale da parte di Amazon, Fedez porta già un lieto annuncio ai fan della coppia.

Secondo quanto dichiarato dal cantante milanese in alcune sue storie Instagram, infatti, sarebbe già in programma una seconda stagione, con tante novità.

Per quanto riguarda la data di uscita della seconda stagione di “The Ferragnez” non c’è ancora nulla di certo. È probabile, però, che le riprese inizino già nei prossimi mesi, in modo da accontentare i fan di Fedez e Chiara il più rapidamente possibile.

Secondo quanto annunciato dal rapper milanese, però, nella seconda stagione della serie vi saranno molti cambiamenti. Fedez ha dichiarato, infatti, che la seconda stagione si svolgerà in un contesto differente, che li spingerà a parlare in inglese.

Si ipotizza, quindi, una stagione ambientata in un paese estero, molto probabilmente anglofono: magari gli Stati Uniti, dove Chiara Ferragni ha una casa -a Los Angeles- e dove ha vissuto diversi anni.

Amazon, le altre collaborazioni con Fedez e Chiara Ferragni

La serie The Ferragnez non rappresenta la prima collaborazione tra la celebre coppia ed il colosso americano. Di fatto, già in precedenza, sulla piattaforma Amazon Prime è stato distribuito il documentario Chiara Ferragni Unposted, incentrato sull’imprenditrice digitale.

Fedez, invece, è attualmente ambassador di Prime Video Italia, ed ha partecipato come conduttore nello show “LOL- Chi ride è fuori”, un comedy show che ha ottenuto grande successo. Fedez, insieme all’amico Luis Sal, ha anche partecipato al programma Celebrity Hunted, sempre prodotto da Amazon.