Aldo Montano e Alex Belli, rissa sfiorata nello studio del Grande Fratello Vip: interviene Alfonso Signorini

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip scintille in studio tra Aldo Montano e Alex Belli. Rissa sfiorata tra i due ex concorrenti, Alfonso Signorini invita alla calma.

Rissa sfiorata nello studio del Grande Fratello Vip tra Alex Belli e Aldo Montano. Alfonso Signorini ha messo a confronto i due ex concorrenti, che negli ultimi giorni si sono battibeccati a distanza. Lo schermidore accusa l’attore di aver preso in giro tutti per il presunto teatrino creato con la moglie Delia Duran. E ha chiesto al conduttore di allontanare Belli dalla sua vista, avvicinatosi troppo a lui durante lo scontro.

Aldo Montano e Alex Belli: scontro in studio

Al Grande Fratello Vip alta tensione in studio tra Alex Belli e Aldo Montano.

I dissapori creatisi nella Casa sono proseguiti anche oltre le mura di Cinecittà, con i due ex concorrenti che hanno duramente battibeccato a distanza creando attenzione sulla vicenda. Lo schermidore, in particolare, ha mosso numerosi dubbi sulla storia d’amore tra l’attore e la moglie Delia Duran, che tanto ha fatto discutere. Alfonso Signorini ha voluto così metterli a confronto nella puntata di questa sera.

Ma sin da subito la tensione tra i due non ha lasciato indifferenti. Aldo Montano definisce l’attore “egocentrico“, provocando la sua nervosa reazione: “Non lo sono, ho vissuto e di quello che ho vissuto mi sono preso le responsabilità“.

Belli contrattacca e rivendica di aver tirato fuori la reale personalità di Montano nella Casa: “Dai che ti ho tirato fuori quello che sei“. Netta la contro-risposta dello schermidore: “Ma tira fuori te quello che sei, che ancora nessuno ha capito quello che sei“.

Aldo Montano allontana Alex Belli: interviene Signorini

Il clima in studio si fa incandescente, con Alex Belli che si alza dalla propria postazione e si avvicina ad Aldo Montano al centro dello studio.

L’attore vuole confrontarsi ancora con lo schermidore, il quale lo invita a mantenere le distanze: “Non mi toccare“. Ma il marito di Delia Duran torna a punzecchiare l’ex coinquilino: “Non ho preso in giro nessuno, è che tu quando ti ho tirato fuori, è venuta fuori la tua vera natura“.

Aldo Montano, stanco del confronto venutosi a creare, si rivolge ad Alfonso Signorini presente vicino a loro: “Non ho voglia di fare questa piazzata qua dentro, a casa tua. Questo soggetto lascialo stare“. Il conduttore interviene, invita Belli a tornare alla propria postazione e chiosa le tensioni con un: “Basta così“.