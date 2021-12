Concerto di Natale: su Canale 5 Federica Panicucci conduce la ventinovesima edizione. Tutti gli artisti sul palco

Programmi TV

Canale 5 nella serata della vigilia di Natale punta tutto sulla tradizione e manda in onda il consueto Concerto di Natale. L’evento speciale si vedrà nella serata che precede la festa più amata ed in realtà si è già tenuto all’Auditorium Conciliazione, con il pubblico che potrà godersi la messa in onda in differita il prossimo venerdì 24 dicembre 2021 ovviamente in prima serata su Canale. La serata vede alla conduzione Federica Panicucci, amato volto della rete, ed un parterre di cantanti pazzesco accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta da Adriano Pennino. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serata evento.

Concerto di Natale: il grande appuntamento della vigilia

Un appuntamento imperdibile terrà compagnia alle famiglie italiane durante la consueta cena della vigilia di Natale. Venerdì 24 dicembre 2021 va infatti in onda lo speciale Concerto di Natale con la conduzione di Federica Panicucci a fare da padrona di casa dall’Auditorium Conciliazione in Roma. La serata evento è già stata registrata ed arriverà in prima serata a partire dalle ore 21:30 circa con la partecipazioni di cantanti ed ospiti anche internazionali.

A salire sul palco insieme alla conduttrice per onorare al meglio il clima natalizio e dare un sostegno benefico alle attività di Missioni Don Bosco e della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentesci ci saranno tra gli altri volti noti della musica italiana ed internazionale.

Concerto di Natale: i cantanti che saliranno sul palco

Come riportato da Today.it, faranno compagnia la pubblico da casa Enrico Ruggeri, una presenza ormai fissa del canale come Rita Pavone, l’apprezzata Francesca Michielin, il vincitore del Festival di Sanremo Giò Di Tonno, ed ancora Andrea Griminelli, Arianna, Bugo ed anche Federico Rossi, il noto ex componente del duo Benji e Fede.

Spazio anche per il Piccolo Coro le Dolci Note oltre che per le star internazionali 2Cellos, apprezzato duo di violoncellisti provenienti da Slovenia e Croazia, Ian Anderson dalla Gran Bretagna, l’iconico Shaggy dalla Giamaica ed ancora la cantante Anggun con Jimmy Sax dalla Francia, il Virginia Union Gospel Choir con David Bratton dagli Usa.